Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/sapega-1780410380.html
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой - РИА Новости, 28.03.2022
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой
Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги, процесс начался в открытом режиме, передает... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:35
2022-03-28T10:35
в мире
белоруссия
россия
софия сапега
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:137:508:423_1920x0_80_0_0_58e0eb26ff22e4be35cfb561483dbceb.jpg
ГРОДНО, 28 мар – РИА Новости. Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги, процесс начался в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Всего - семь статей уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и&nbsp; приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. По информации генпрокуратуры, Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и "ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников".Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.По данным генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, получала за это вознаграждение. Деятельность этих каналов была направлена "на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", отмечали в ведомстве. В telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, после публикации информации этим людям стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявляли в генпрокуратуре.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html
https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764681905_0:89:508:470_1920x0_80_0_0_3bb04f04f3b52b57bf38f055ef5738d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, софия сапега, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
10:35 28.03.2022
 
В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

Гродненский областной суд Белоруссии начал рассмотрение дела против россиянки Сапеги

© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
ГРОДНО, 28 мар – РИА Новости. Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги, процесс начался в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Всего - семь статей уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и  приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. По информации генпрокуратуры, Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и "ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников".
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 09:28
Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
По данным генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, получала за это вознаграждение. Деятельность этих каналов была направлена "на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", отмечали в ведомстве. В telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, после публикации информации этим людям стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявляли в генпрокуратуре.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 23:15
В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
 
В миреБелоруссияРоссияСофия СапегаРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала