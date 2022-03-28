https://ria.ru/20220328/sapega-1780410380.html

В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой - РИА Новости, 28.03.2022

В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги, процесс начался в открытом режиме, передает... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:35

2022-03-28T10:35

2022-03-28T10:35

в мире

белоруссия

россия

софия сапега

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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ГРОДНО, 28 мар – РИА Новости. Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги, процесс начался в открытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел, вмешательства в деятельность сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, ей в вину ставится организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. Всего - семь статей уголовного кодекса. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. По информации генпрокуратуры, Сапега в ходе расследования выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, и "ее помощь сыграла большую роль в изобличении ее соучастников".Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.По данным генпрокуратуры, обвиняемая совместно с иными лицами создала и администрировала ряд Telegram-каналов, получала за это вознаграждение. Деятельность этих каналов была направлена "на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан", отмечали в ведомстве. В telegram-каналах были размещены персональные данные не менее 238 человек, после публикации информации этим людям стали угрожать, а в отношении некоторых из них совершены иные преступления, заявляли в генпрокуратуре.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211205/sapega-1762228518.html

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, софия сапега, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta