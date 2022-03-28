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Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки - РИА Новости, 28.03.2022
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Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки
Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки - РИА Новости, 28.03.2022
Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки
Депутат ГД от "Единой России" Олег Матвейчев выдвинул требование президенту США Джо Байдену внести его в санкционные списки, поскольку выступает за признание... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:27
2022-03-28T14:27
госдума рф
евросоюз
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Матвейчев выдвинул требование президенту США Джо Байдену внести его в санкционные списки, поскольку выступает за признание ЛНР и ДНР, однако не мог проголосовать за это решение Госдумы, поскольку болел, и до сих пор не включен в них."В свое время я отсутствовал на заседаниях Думы о признании ЛНР и ДНР по болезни. И вот с тех пор они меня не включают (в санкционные списки). Требую, чтобы они меня включали", - сообщил Матвейчев РИА Новости.Депутат пояснил, что написал письмо американскому президенту и ждет своего включения в списки."Сначала я был не внесен в списки Евросоюза. Писал письмо (верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу) Боррелю. Через несколько дней они меня включили в списки. Теперь, когда появились американские санкционные списки, я тоже свою фамилию там не обнаружил. Пришлось писать письмо Байдену", - отметил парламентарий.Свое требование он мотивировал тем, что хочет быть рядом с товарищами по партии в это время."Хочу быть вместе со своими товарищами по партии, по Госдуме в санкционных списках", - отметил Матвейчев.
https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html
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госдума рф, евросоюз, в мире, джо байден, сша
14:27 28.03.2022
 
Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки

Депутат Госдумы Матвейчев потребовал от Байдена включить его в санкционные списки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Матвейчев выдвинул требование президенту США Джо Байдену внести его в санкционные списки, поскольку выступает за признание ЛНР и ДНР, однако не мог проголосовать за это решение Госдумы, поскольку болел, и до сих пор не включен в них.
"В свое время я отсутствовал на заседаниях Думы о признании ЛНР и ДНР по болезни. И вот с тех пор они меня не включают (в санкционные списки). Требую, чтобы они меня включали", - сообщил Матвейчев РИА Новости.
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Депутат пояснил, что написал письмо американскому президенту и ждет своего включения в списки.
"Сначала я был не внесен в списки Евросоюза. Писал письмо (верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу) Боррелю. Через несколько дней они меня включили в списки. Теперь, когда появились американские санкционные списки, я тоже свою фамилию там не обнаружил. Пришлось писать письмо Байдену", - отметил парламентарий.
Свое требование он мотивировал тем, что хочет быть рядом с товарищами по партии в это время.
"Хочу быть вместе со своими товарищами по партии, по Госдуме в санкционных списках", - отметил Матвейчев.
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