https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780470524.html

Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки

Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки - РИА Новости, 28.03.2022

Депутат Госдумы потребовал от Байдена включить его в санкционные списки

Депутат ГД от "Единой России" Олег Матвейчев выдвинул требование президенту США Джо Байдену внести его в санкционные списки, поскольку выступает за признание... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

2022-03-28T14:27

госдума рф

евросоюз

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Матвейчев выдвинул требование президенту США Джо Байдену внести его в санкционные списки, поскольку выступает за признание ЛНР и ДНР, однако не мог проголосовать за это решение Госдумы, поскольку болел, и до сих пор не включен в них."В свое время я отсутствовал на заседаниях Думы о признании ЛНР и ДНР по болезни. И вот с тех пор они меня не включают (в санкционные списки). Требую, чтобы они меня включали", - сообщил Матвейчев РИА Новости.Депутат пояснил, что написал письмо американскому президенту и ждет своего включения в списки."Сначала я был не внесен в списки Евросоюза. Писал письмо (верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу) Боррелю. Через несколько дней они меня включили в списки. Теперь, когда появились американские санкционные списки, я тоже свою фамилию там не обнаружил. Пришлось писать письмо Байдену", - отметил парламентарий.Свое требование он мотивировал тем, что хочет быть рядом с товарищами по партии в это время."Хочу быть вместе со своими товарищами по партии, по Госдуме в санкционных списках", - отметил Матвейчев.

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

госдума рф, евросоюз, в мире, джо байден, сша