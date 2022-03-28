https://ria.ru/20220328/sanktsii-1780431458.html

Западные санкции против России никогда не прекращались, заявил Лавров

Западные санкции против России никогда не прекращались, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022

Западные санкции против России никогда не прекращались, заявил Лавров

Санкции Запада против Москвы никогда не прекращались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:06

2022-03-28T12:06

2022-03-28T12:08

дмитрий медведев

россия

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Санкции Запада против Москвы никогда не прекращались, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Просто напомню, что санкции против России никогда не прекращались. Мы жили в советское время под санкциями CoCom - Комитета по координации экспорта, когда Запад всячески пресекал поставки в Россию высокотехнологичного оборудования. Мы жили очень долгие годы под поправкой Джексона-Вэника", - сказал Лавров в интервью сербским СМИ.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка - абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780187193.html

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780344353.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

дмитрий медведев, россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)