https://ria.ru/20220328/samolety-1780572885.html

Ирландские лизингодатели расторгли соглашения с российскими авиакомпаниями

Ирландские лизингодатели расторгли соглашения с российскими авиакомпаниями - РИА Новости, 28.03.2022

Ирландские лизингодатели расторгли соглашения с российскими авиакомпаниями

Отраслевая организация ирландских лизингодателей Aircraft Leasing Ireland (ALI) заявила, что все ее члены полностью выполнили санкции ЕС, требующие от них... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T21:46

2022-03-28T21:46

2022-03-28T21:46

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россия

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ЛОНДОН, 28 мар – РИА Новости. Отраслевая организация ирландских лизингодателей Aircraft Leasing Ireland (ALI) заявила, что все ее члены полностью выполнили санкции ЕС, требующие от них расторгнуть соглашения об аренде с российскими авиакомпаниями, передает RTE.Организация заявила, что из-за российской спецоперации на Украине последние несколько недель были сложными для компаний, занимающихся лизингом воздушных судов, поскольку они пытаются вернуть самолеты "с переменным успехом"."ALI будет очень тесно сотрудничать со своими членами в ближайшие недели и продолжит поддерживать связь с соответствующими органами власти от их имени", - говорится в заявлении организации.В состав ALI входит компания AerCap, у которой около 150 самолетов стоимостью 2,1 миллиарда евро, пострадавших в результате российско-украинского кризиса, а также SMBC Aviation Capital и Avolon.Иностранные лизингодатели, владеющие более чем 400 самолетами стоимостью более 9 миллиардов евро, которые находятся в аренде у российских авиакомпаний, должны до сегодняшнего дня расторгнуть контракты в соответствии с санкциями. Однако становится все более вероятным, что большинство фирм не вернут многие из своих самолетов. Это будет означать, что компании столкнутся с перспективой списания стоимости имущества воздушного судна или им придется предъявлять страховые претензии, что может занять много времени без гарантии успеха.В частности, компания Avolon заявила, что расторгла все договоры аренды с российскими авиакомпаниями, но ей удалось вернуть только четыре из 14 самолетов. SMBC Aviation Capital имеет 34 самолета, переданных в аренду российским авиакомпаниям стоимостью около 1,3 миллиарда долларов.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что западные лизингодатели запросили возврат более 500 самолетов российских авиакомпаний, их выкуп будет стоить 20 миллиардов долларов.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

https://ria.ru/20220323/samolet-1779725450.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, евросоюз, ирландия, украина, сша