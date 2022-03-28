https://ria.ru/20220328/samolety-1780559314.html
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:53
2022-03-28T19:53
2022-03-28T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
житомирская область
су-25
су-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - сказал генерал.Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат, добавил Конашенков.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
2022-03-28T19:53
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, житомирская область, су-25, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, видео
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-28T19:53
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PT1M36S
19:53 28.03.2022 (обновлено: 19:58 28.03.2022)
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
Минобороны: ВС России сбили за день три боевых самолета Украины — два Су-24 и один Су-25