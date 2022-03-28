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ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета

ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета - РИА Новости, 28.03.2022

ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета

Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:53

2022-03-28T19:53

2022-03-28T19:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

житомирская область

су-25

су-24

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - сказал генерал.Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат, добавил Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины 2022-03-28T19:53 true PT1M36S

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Наталья Макарова

в мире, украина, житомирская область, су-25, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, видео