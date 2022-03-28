Рейтинг@Mail.ru
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/samolety-1780559314.html
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета - РИА Новости, 28.03.2022
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:53
2022-03-28T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
житомирская область
су-25
су-24
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780431153_0:6:908:517_1920x0_80_0_0_09d3917a942bc760cc2670cf9dc75701.jpg
МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - сказал генерал.Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат, добавил Конашенков.
украина
житомирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
Минобороны о сбитых самолетах ВСУ и поражении военных объектов Украины
2022-03-28T19:53
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780431153_156:0:845:517_1920x0_80_0_0_74a34c40e9797d564a1cf990a773dfa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область, су-25, су-24, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, россия, видео
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета
МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-28T19:53
true
PT1M36S
19:53 28.03.2022 (обновлено: 19:58 28.03.2022)
 
ВС России сбили за день еще три боевых украинских самолета

Минобороны: ВС России сбили за день три боевых самолета Украины — два Су-24 и один Су-25

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" ВС России на Украине. Кадр видео
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ ВС России на Украине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" ВС России на Украине. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили за день ещё три боевых самолёта Украины: два фронтовых бомбардировщика и штурмовик, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области", - сказал генерал.
Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат, добавил Конашенков.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаЖитомирская областьСу-25Су-24Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала