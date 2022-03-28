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Болгарские СМИ разоблачили фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/samolet-1780486820.html
Болгарские СМИ разоблачили фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе
Болгарские СМИ разоблачили фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе - РИА Новости, 28.03.2022
Болгарские СМИ разоблачили фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе
Болгарское национальное радио (БНР) установило, что опубликованный в ряде СМИ снимок российского истребителя, якобы сбитого над Донбассом украинскими ПВО, в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:30
2022-03-28T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
youtube
миг-29
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Болгарское национальное радио (БНР) установило, что опубликованный в ряде СМИ снимок российского истребителя, якобы сбитого над Донбассом украинскими ПВО, в действительности был сделан почти 30 лет назад в небе над Британией.Фотографию "сбитого" 24 февраля самолета публиковали как болгарские, так и другие западные СМИ, отмечает радио. Некоторые из них утверждали, что речь идет о снимках, сделанных украинскими войсками. В ходе проверки сотрудники БНР выяснили, что фотография горящего самолета использовалась уже "сотни раз" при освещении различных инцидентов в сфере военной авиации.При поиске по самой фотографии она, в частности, обнаруживается на сайте AirTeamImages.com. Из описания снимка следует, что речь идет о столкновении двух МиГ-29 на авиашоу в британском Фэрфорде, 24 июля 1993 года. Обоим пилотам тогда удалось успешно катапультироваться.Этот снимок, защищенный авторскими правами, также можно увидеть в фотохостинге Flickr. В 2008 году видеозапись столкновения была загружена на YouTube каналом Discovery Channel.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220313/video-1777966002.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, youtube, миг-29, болгария
15:30 28.03.2022
 
Болгарские СМИ разоблачили фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе

Болгарское национальное радио разоблачило фейк о "сбитом российском самолете" в Донбассе

© РИА Новости / Александр ВильфИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Истребитель МиГ-29
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Болгарское национальное радио (БНР) установило, что опубликованный в ряде СМИ снимок российского истребителя, якобы сбитого над Донбассом украинскими ПВО, в действительности был сделан почти 30 лет назад в небе над Британией.
Фотографию "сбитого" 24 февраля самолета публиковали как болгарские, так и другие западные СМИ, отмечает радио. Некоторые из них утверждали, что речь идет о снимках, сделанных украинскими войсками. В ходе проверки сотрудники БНР выяснили, что фотография горящего самолета использовалась уже "сотни раз" при освещении различных инцидентов в сфере военной авиации.
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При поиске по самой фотографии она, в частности, обнаруживается на сайте AirTeamImages.com. Из описания снимка следует, что речь идет о столкновении двух МиГ-29 на авиашоу в британском Фэрфорде, 24 июля 1993 года. Обоим пилотам тогда удалось успешно катапультироваться.
Этот снимок, защищенный авторскими правами, также можно увидеть в фотохостинге Flickr. В 2008 году видеозапись столкновения была загружена на YouTube каналом Discovery Channel.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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