https://ria.ru/20220328/rubli-1780485558.html

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях - РИА Новости, 29.03.2022

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-28T15:23

2022-03-28T15:23

2022-03-29T00:13

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента России. — Прим. ред.), — сказал политик.Хабек увидел в этом попытку "расколоть" западные страны и добавил, что среди них есть "сплоченность и решимость" не допустить раскола.Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа"."Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — сказал сенатор.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта. По словам Путина, Россия продолжит поставлять газ по действующим контрактам, поскольку дорожит своей репутацией.В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны находятся в списке недружественных.

https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780416435.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, g7, цены на нефть