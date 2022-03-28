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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях
Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях - РИА Новости, 29.03.2022
Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях
Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-28T15:23
2022-03-29T00:13
в мире
экономика
g7
цены на нефть
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента России. — Прим. ред.), — сказал политик.Хабек увидел в этом попытку "расколоть" западные страны и добавил, что среди них есть "сплоченность и решимость" не допустить раскола.Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа"."Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — сказал сенатор.Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта. По словам Путина, Россия продолжит поставлять газ по действующим контрактам, поскольку дорожит своей репутацией.В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны находятся в списке недружественных.
https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html
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в мире, экономика, g7, цены на нефть
15:23 28.03.2022 (обновлено: 00:13 29.03.2022)
 
Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Министр экономики ФРГ Хабек заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента России. — Прим. ред.), — сказал политик.
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Хабек увидел в этом попытку "расколоть" западные страны и добавил, что среди них есть "сплоченность и решимость" не допустить раскола.
Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".
"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — сказал сенатор.
Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.
По словам Путина, Россия продолжит поставлять газ по действующим контрактам, поскольку дорожит своей репутацией.
В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны находятся в списке недружественных.
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