https://ria.ru/20220328/rubl-1780510428.html

Названы востребованные городские округа в МО для аренды земли за рубль

Названы востребованные городские округа в МО для аренды земли за рубль - РИА Новости, 28.03.2022

Названы востребованные городские округа в МО для аренды земли за рубль

Солнечногорск, Дмитров и Раменское наиболее востребованы предпринимателями для аренды земли за один рубль в рамках новой программы поддержки бизнеса, рассказала РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:28

2022-03-28T16:28

2022-03-28T16:28

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Солнечногорск, Дмитров и Раменское наиболее востребованы предпринимателями для аренды земли за один рубль в рамках новой программы поддержки бизнеса, рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова. Об этом сообщает телеканал "360".Мособлдума уже приняла закон о получении земли в регионе в аренду по упрощенной процедуре. Предприниматели, занимающиеся импортозамещением, могут получить землю в аренду практически бесплатно.По словам Кротовой, сейчас первоочередная задача правительства – разъяснить, как эти меры поддержки могут быть использованы и как предприниматели могут продлить договор аренды.Она также отметила, что все главы округов подключились к программе и выбирают земли для аренды.Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что алгоритм получения поддержки удалось разработать простым и понятным, и выразил надежду на эффективность программы."В любом случае персональная вовлеченность и глав, и наша с вами позволит каждый следующий раз видеть динамику. Нам нужна динамика. Тема очень важная, очень надеюсь, что она сработает", – сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220324/podmoskove-1779910899.html

московская область (подмосковье)

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)