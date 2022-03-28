https://ria.ru/20220328/royzman-1780543065.html
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России - РИА Новости, 28.03.2022
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:24
2022-03-28T18:24
2022-03-28T18:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
евгений ройзман
екатеринбург
цензура
происшествия
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.Статья, о которой идет речь, предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. С момента ее введения в начале марта в регионах России уже вынесен ряд штрафов за это нарушение.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором Ройзман якобы поставил "лайк" под призывом украинского нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело).В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев. Боевики "Азова", напомнил общественник, сейчас "убивают российских солдат и граждан России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), евгений ройзман, екатеринбург, цензура, происшествия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, в мире, александр бастрыкин, общественная палата рф
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России
На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оформили протокол о дискредитации ВС России