https://ria.ru/20220328/royzman-1780543065.html

На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России

На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России - РИА Новости, 28.03.2022

На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T18:24

2022-03-28T18:24

2022-03-28T18:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

евгений ройзман

екатеринбург

цензура

происшествия

вооруженные силы рф

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.Статья, о которой идет речь, предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. С момента ее введения в начале марта в регионах России уже вынесен ряд штрафов за это нарушение.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором Ройзман якобы поставил "лайк" под призывом украинского нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело).В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев. Боевики "Азова", напомнил общественник, сейчас "убивают российских солдат и граждан России".

https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, следственный комитет россии (ск рф), евгений ройзман, екатеринбург, цензура, происшествия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, в мире, александр бастрыкин, общественная палата рф