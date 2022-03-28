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На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России - РИА Новости, 28.03.2022
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На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России - РИА Новости, 28.03.2022
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T18:24
2022-03-28T18:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
евгений ройзман
екатеринбург
цензура
происшествия
вооруженные силы рф
донбасс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.Статья, о которой идет речь, предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. С момента ее введения в начале марта в регионах России уже вынесен ряд штрафов за это нарушение.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором Ройзман якобы поставил "лайк" под призывом украинского нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело).В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев. Боевики "Азова", напомнил общественник, сейчас "убивают российских солдат и граждан России".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), евгений ройзман, екатеринбург, цензура, происшествия, вооруженные силы рф, донбасс, украина, в мире, александр бастрыкин, общественная палата рф
18:24 28.03.2022
 
На Ройзмана оформили протокол о дискредитации Вооруженных сил России

На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оформили протокол о дискредитации ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Евгений Ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в отношении него оформляют административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.
"Вызвали на завтра оформлять протокол - КоАП, статья 20.3.3, дискредитация ВС. Пока не знаю, за что. Видимо, за все. Узнаю - расскажу. Все норм", - написал Ройзман в своем Telegram-канале.
Статья, о которой идет речь, предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. С момента ее введения в начале марта в регионах России уже вынесен ряд штрафов за это нарушение.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев ранее пожаловался на Ройзмана главе СК РФ Александру Бастрыкину – он попросил проверить подлинность скриншота, на котором Ройзман якобы поставил "лайк" под призывом украинского нацистского полка "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело).
В связи с проходящей специальной военной операцией фактически речь идет о призыве к уничтожению российских войск, заявлял Григорьев. Боевики "Азова", напомнил общественник, сейчас "убивают российских солдат и граждан России".
Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 13:19
В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Евгений РойзманЕкатеринбургЦензураПроисшествияВооруженные силы РФДонбассУкраинаВ миреАлександр БастрыкинОбщественная палата РФ
 
 
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