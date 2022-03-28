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Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки - РИА Новости, 28.03.2022
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Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки
Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки - РИА Новости, 28.03.2022
Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки
В запланированное время приложение "Россграма" - российского аналога социальной сети Instagram* - не заработало для широкого доступа, эксперт Владимир Зыков... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:47
2022-03-28T13:59
общество
технологии
россия
instagram
социальные сети
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В запланированное время приложение "Россграма" - российского аналога социальной сети Instagram* - не заработало для широкого доступа, эксперт Владимир Зыков усомнился в серьезности проекта.Сообщалось, что сеть "Россграм" планируется запустить 28 марта в 12.40 сначала для партнеров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле для остальных пользователей. На данный момент она не запущена, корреспонденту РИА Новости не удалось зарегистрироваться даже для пробного доступа. К настоящему времени на официальной странице социальной сети во "ВКонтакте" 61 тысяча подписчиков, а в мессенджере Telegram - 113 тысяч.Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отметил, у него "есть серьезные сомнения" в проекте."Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было", - сказал Зыков.Кроме того, по словам эксперта, есть ряд вызывающих вопросы косвенных моментов, например, лендинг - веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории - запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. Помимо этого, отметил собеседник агентства, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.Ранее в марте появилась информация о том, что маркетолог Александр Зобов со своим партнером Кириллом Филимоновым создают отечественную версию заблокированной в России социальной сети Instagram*.Роскомнадзор 14 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram* на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее Тверской суд Москвы признал соцсеть экстремистской.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220328/instagram-1780424070.html
https://ria.ru/20220323/vpn-1779547622.html
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общество, технологии, россия, instagram, социальные сети
13:47 28.03.2022 (обновлено: 13:59 28.03.2022)
 
Соцсеть "Россграм" не удалось запустить в запланированные сроки

Российский аналог соцсети Instagram "Россграм" не удалось запустить в запланированный срок

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В запланированное время приложение "Россграма" - российского аналога социальной сети Instagram* - не заработало для широкого доступа, эксперт Владимир Зыков усомнился в серьезности проекта.
Сообщалось, что сеть "Россграм" планируется запустить 28 марта в 12.40 сначала для партнеров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле для остальных пользователей. На данный момент она не запущена, корреспонденту РИА Новости не удалось зарегистрироваться даже для пробного доступа. К настоящему времени на официальной странице социальной сети во "ВКонтакте" 61 тысяча подписчиков, а в мессенджере Telegram - 113 тысяч.
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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отметил, у него "есть серьезные сомнения" в проекте.
"Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было", - сказал Зыков.
Кроме того, по словам эксперта, есть ряд вызывающих вопросы косвенных моментов, например, лендинг - веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории - запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. Помимо этого, отметил собеседник агентства, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.
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Ранее в марте появилась информация о том, что маркетолог Александр Зобов со своим партнером Кириллом Филимоновым создают отечественную версию заблокированной в России социальной сети Instagram*.
Роскомнадзор 14 марта по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram* на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее Тверской суд Москвы признал соцсеть экстремистской.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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