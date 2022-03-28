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Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022
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Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru
РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:52
2022-03-28T12:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее ведомство отметило, что видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.
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россия
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:52 28.03.2022 (обновлено: 12:58 28.03.2022)
 
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru

Роскомнадзором заявил, что доступ к mult.ru ограничил сам администратор сайта

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКлавиатура
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее ведомство отметило, что видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Роскомнадзор потребовал удалить эпизод мультсериала "Масяня"
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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