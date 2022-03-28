https://ria.ru/20220328/roskomnadzor-1780443725.html
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru
РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:52
2022-03-28T12:52
2022-03-28T12:58
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее ведомство отметило, что видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.
https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:52 28.03.2022 (обновлено: 12:58 28.03.2022)
Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru
Роскомнадзором заявил, что доступ к mult.ru ограничил сам администратор сайта