https://ria.ru/20220328/roskomnadzor-1780443725.html

Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru

Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru - РИА Новости, 28.03.2022

Роскомнадзором заявил, что не блокировал ресурс mult.ru

РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:52

2022-03-28T12:52

2022-03-28T12:58

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. РКН не блокировал ресурс mult.ru, администратор сайта самостоятельно временно ограничил доступ, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее ведомство отметило, что видеоролик, размещенный на одной из страниц сайта, содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов якобы в связи с действиями ВС РФ.

https://ria.ru/20220328/masyanya-1780442123.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)