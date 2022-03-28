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Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана - РИА Новости, 28.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана - РИА Новости, 28.03.2022
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:39
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культура
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана получила актриса мюзикла "Вестсайдская история" Ариана ДеБос, 94-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.В номинации за лучшую мужскую роль второго плана также претендовали Коди Смит-Накфи, Киран Хайдс, Джесси Племонс и Джей Кей Симмонс. Получая награду, Коцур, второй в истории "Оскара" неслышащий актер, получивший награду, посвятил ее всем людям с нарушением слуха. Примечательно, что с успехом фильма "CODА", трансляция "Оскара" в этом году также идет на языке жестов.В женской категории на "Оскар" за роль второго плана также претендовали Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."CODA: ребенок глухих родителей" ранее получил приз продюсерской гильдии США и считается одним из вероятных претендентов на главный "Оскар" года.
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сша
04:39 28.03.2022
 
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана

Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды киноакадемии США "Оскар" за роли второго плана

© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century StudiosАктриса Ариана ДеБоуз на премьере "Вестсайдской истории" в Нью-Йорке
Актриса Ариана ДеБоуз на премьере Вестсайдской истории в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios
Актриса Ариана ДеБоуз на премьере "Вестсайдской истории" в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана получила актриса мюзикла "Вестсайдская история" Ариана ДеБос, 94-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.
В номинации за лучшую мужскую роль второго плана также претендовали Коди Смит-Накфи, Киран Хайдс, Джесси Племонс и Джей Кей Симмонс. Получая награду, Коцур, второй в истории "Оскара" неслышащий актер, получивший награду, посвятил ее всем людям с нарушением слуха. Примечательно, что с успехом фильма "CODА", трансляция "Оскара" в этом году также идет на языке жестов.
В женской категории на "Оскар" за роль второго плана также претендовали Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч.
"CODA: ребенок глухих родителей" ранее получил приз продюсерской гильдии США и считается одним из вероятных претендентов на главный "Оскар" года.
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