https://ria.ru/20220328/roli-1780384194.html

Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана

Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана - РИА Новости, 28.03.2022

Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана

Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T04:39

2022-03-28T04:39

2022-03-28T04:39

культура

сша

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана получила актриса мюзикла "Вестсайдская история" Ариана ДеБос, 94-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.В номинации за лучшую мужскую роль второго плана также претендовали Коди Смит-Накфи, Киран Хайдс, Джесси Племонс и Джей Кей Симмонс. Получая награду, Коцур, второй в истории "Оскара" неслышащий актер, получивший награду, посвятил ее всем людям с нарушением слуха. Примечательно, что с успехом фильма "CODА", трансляция "Оскара" в этом году также идет на языке жестов.В женской категории на "Оскар" за роль второго плана также претендовали Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."CODA: ребенок глухих родителей" ранее получил приз продюсерской гильдии США и считается одним из вероятных претендентов на главный "Оскар" года.

https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша