https://ria.ru/20220328/roli-1780384194.html
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана - РИА Новости, 28.03.2022
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T04:39
2022-03-28T04:39
2022-03-28T04:39
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана получила актриса мюзикла "Вестсайдская история" Ариана ДеБос, 94-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.В номинации за лучшую мужскую роль второго плана также претендовали Коди Смит-Накфи, Киран Хайдс, Джесси Племонс и Джей Кей Симмонс. Получая награду, Коцур, второй в истории "Оскара" неслышащий актер, получивший награду, посвятил ее всем людям с нарушением слуха. Примечательно, что с успехом фильма "CODА", трансляция "Оскара" в этом году также идет на языке жестов.В женской категории на "Оскар" за роль второго плана также претендовали Кирстен Данст, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч."CODA: ребенок глухих родителей" ранее получил приз продюсерской гильдии США и считается одним из вероятных претендентов на главный "Оскар" года.
https://ria.ru/20220328/dyuna-1780383505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды "Оскар" за роли второго плана
Трой Коцур и Ариана ДеБос завоевали награды киноакадемии США "Оскар" за роли второго плана
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Трой Коцур завоевал награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в фильме "CODA: ребенок глухих родителей", награду за женскую роль второго плана получила актриса мюзикла "Вестсайдская история" Ариана ДеБос, 94-я церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье.
В номинации за лучшую мужскую роль второго плана также претендовали Коди Смит-Накфи, Киран Хайдс, Джесси Племонс и Джей Кей Симмонс. Получая награду, Коцур, второй в истории "Оскара" неслышащий актер, получивший награду, посвятил ее всем людям с нарушением слуха. Примечательно, что с успехом фильма "CODА", трансляция "Оскара" в этом году также идет на языке жестов.
В женской категории на "Оскар" за роль второго плана также претендовали Кирстен Данст
, Онжаню Эллис, Джесси Бакли и Джуди Денч
.
"CODA: ребенок глухих родителей" ранее получил приз продюсерской гильдии США
и считается одним из вероятных претендентов на главный "Оскар" года.