https://ria.ru/20220328/resursy-1780485250.html

В Британии нашли способ отказаться от российских энергоресурсов

В Британии назвали единственный способ отказаться от российских ресурсов - РИА Новости, 28.03.2022

В Британии нашли способ отказаться от российских энергоресурсов

Политика самопожертвования в ситуации с поставками российских нефти и газа не приведет страны Запада ни к чему хорошему, пишет британская газета The Telegraph. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:22

2022-03-28T15:22

2022-03-28T16:37

экономика

цены на нефть

александр новак

сша

москва

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политика самопожертвования в ситуации с поставками российских нефти и газа не приведет страны Запада ни к чему хорошему, пишет британская газета The Telegraph.По мнению автора статьи Росса Кларка, попытки Европы сократить потребление этих энергоресурсов выглядят весьма странно, а их цель вряд ли когда-то будет достигнута. Речь идет, в частности, о желании "преподать урок" Москве, снизив скорость движения на дорогах и понизив температуру в домах. В первую очередь такие меры предлагают представители зеленых, однако Европа слишком далека от того, чтобы отказаться от ископаемого топлива."Даже если мы прикрутим свои термостаты до 15 градусов Цельсия, значительная часть газа, текущего по экономическим венам Европы, все равно будет российской", — подчеркнул Кларк, добавив, что такое положение дел напрямую связано с экологической политикой ЕС, которая в итоге себя не оправдала.Журналист отметил, что в угоду зеленым интересам в этих государствах закрыли собственные месторождения и перешли на массовый импорт. При этом, как показывает статистика, в 2020 году только 13,6 процента энергопотребления приходилось на возобновляемые источники энергии, в большинстве своем речь шла о биотопливе, а не об энергии солнца, ветра и воды. Исходя из этого, нынешние меры вряд ли помогут отказаться от поставок российских нефти и газа."Единственный способ отучить себя от российской нефти и газа — найти другие источники поставок. И лучше всего искать их в наших собственных недрах", — подытожил автор статьи.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Бренды также объявили о прекращении работы в стране.Помимо этого, 8 марта США сообщили о введении запрета на импорт российской нефти, некоторых нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Как подчеркивал вице-премьер Александр Новак, если западные страны откажутся от российской нефти, топливо в мире подорожает до 300 долларов за баррель. Он напомнил, что объемы поставок в США и Великобританию были небольшими, поэтому их запреты на импорт почти не повлияют на Москву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html

https://ria.ru/20220323/benzin-1779546658.html

сша

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, цены на нефть, александр новак, сша, москва, европа