https://ria.ru/20220328/reb-1780567417.html

США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 28.03.2022

США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T20:47

2022-03-28T20:47

2022-03-28T20:47

джон кирби

в мире

сша

германия

европа

нато

украина

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/18/1510151860_0:39:4000:2289_1920x0_80_0_0_9bfb267b474da90ae3b9554a574f1871.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."В координации с немецким правительством шесть самолетов EA-18G Growler военно-морских сил США... должны сегодня прибыть на авиабазу Шпангдалем", - сказал он журналистам.Вместе с самолетами в Германию направляются около 240 американских военнослужащих - летчиков и представителей технического состава.Переброска происходит в рамках расширения американского военного присутствия на территории европейских стран-членов НАТО на фоне российской операции на Украине.

https://ria.ru/20220328/evropa-1780506423.html

сша

германия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

джон кирби, в мире, сша, германия, европа, нато, украина, министерство обороны сша