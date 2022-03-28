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США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 28.03.2022
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США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 28.03.2022
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:47
2022-03-28T20:47
джон кирби
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сша
германия
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."В координации с немецким правительством шесть самолетов EA-18G Growler военно-морских сил США... должны сегодня прибыть на авиабазу Шпангдалем", - сказал он журналистам.Вместе с самолетами в Германию направляются около 240 американских военнослужащих - летчиков и представителей технического состава.Переброска происходит в рамках расширения американского военного присутствия на территории европейских стран-членов НАТО на фоне российской операции на Украине.
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джон кирби, в мире, сша, германия, европа, нато, украина, министерство обороны сша
20:47 28.03.2022
 
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы

Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Германию шесть самолетов EA-18G Growler

© AP Photo / Ahn Young-joonАмериканский самолет EA-18G Growler
Американский самолет EA-18G Growler - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Американский самолет EA-18G Growler
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"В координации с немецким правительством шесть самолетов EA-18G Growler военно-морских сил США... должны сегодня прибыть на авиабазу Шпангдалем", - сказал он журналистам.
Вместе с самолетами в Германию направляются около 240 американских военнослужащих - летчиков и представителей технического состава.
Переброска происходит в рамках расширения американского военного присутствия на территории европейских стран-членов НАТО на фоне российской операции на Украине.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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Джон КирбиВ миреСШАГерманияЕвропаНАТОУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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