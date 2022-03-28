https://ria.ru/20220328/reb-1780567417.html
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 28.03.2022
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T20:47
2022-03-28T20:47
2022-03-28T20:47
джон кирби
в мире
сша
германия
европа
нато
украина
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/18/1510151860_0:39:4000:2289_1920x0_80_0_0_9bfb267b474da90ae3b9554a574f1871.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США перебрасывают в Германию шесть самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler для укрепления коллективных сил НАТО, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."В координации с немецким правительством шесть самолетов EA-18G Growler военно-морских сил США... должны сегодня прибыть на авиабазу Шпангдалем", - сказал он журналистам.Вместе с самолетами в Германию направляются около 240 американских военнослужащих - летчиков и представителей технического состава.Переброска происходит в рамках расширения американского военного присутствия на территории европейских стран-членов НАТО на фоне российской операции на Украине.
https://ria.ru/20220328/evropa-1780506423.html
сша
германия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/18/1510151860_350:0:3606:2442_1920x0_80_0_0_9a4457aca5a4507cf78302f0e6e260f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон кирби, в мире, сша, германия, европа, нато, украина, министерство обороны сша
США перебросят в Европу шесть самолетов радиоэлектронной борьбы
Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Германию шесть самолетов EA-18G Growler