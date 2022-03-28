Рейтинг@Mail.ru
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/razgovor-1780436821.html
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков
Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:28
2022-03-28T12:28
политика
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня-завтра пока в графике нет. Но, с другой стороны, еще события развиваются быстро, поэтому может появиться в любой момент. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Макроном.
https://ria.ru/20220327/makron-1780337554.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция
12:28 28.03.2022
 
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков

Песков: разговора Путина с Макроном в графике нет, но, если нужно, он может состояться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня-завтра пока в графике нет. Но, с другой стороны, еще события развиваются быстро, поэтому может появиться в любой момент. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 15:16
Макрон прокомментировал высказывания Байдена о Путине
 
ПолитикаВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий ПесковРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала