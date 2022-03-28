https://ria.ru/20220328/razgovor-1780436821.html

Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков

Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022

Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков

Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:28

2022-03-28T12:28

2022-03-28T12:28

политика

владимир путин

эммануэль макрон

дмитрий песков

россия

франция

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня-завтра пока в графике нет. Но, с другой стороны, еще события развиваются быстро, поэтому может появиться в любой момент. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Макроном.

https://ria.ru/20220327/makron-1780337554.html

россия

франция

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция