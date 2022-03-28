https://ria.ru/20220328/razgovor-1780436821.html
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков
Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:28
2022-03-28T12:28
2022-03-28T12:28
политика
владимир путин
эммануэль макрон
дмитрий песков
россия
франция
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня-завтра в графике нет, но при необходимости беседа может состояться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня-завтра пока в графике нет. Но, с другой стороны, еще события развиваются быстро, поэтому может появиться в любой момент. Если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли у Путина разговор с Макроном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков, россия, франция
Разговора Путина с Макроном в графике нет, заявил Песков
Песков: разговора Путина с Макроном в графике нет, но, если нужно, он может состояться