Силы ПВО ДНР за сутки сбили три ракеты "Точка-У"
Силы ПВО ДНР за сутки сбили три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими войсками
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкОстатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР
Остатки украинских ракет "Точка-У" на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 март - РИА Новости. Силы ПВО Донецкой народной республики уничтожили три ракеты "Точка-У" за минувшие сутки, выпущенные украинскими войсками по территории республики, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки подразделениями ПВО Донецкой народной республики уничтожены три ракеты "Точка-У", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
В середине марта из-за удара ракетой "Точка-У" по Донецку, осуществленного украинскими войсками, погибли более 20 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.