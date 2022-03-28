https://ria.ru/20220328/rabota-1780392196.html

Работу сотрудников контролируют четверть компаний, показало исследование

Работу сотрудников контролируют четверть компаний, показало исследование - РИА Новости, 28.03.2022

Работу сотрудников контролируют четверть компаний, показало исследование

Почти каждый четвертый российский работодатель (23%) использует технические средства контроля за активностью и продуктивностью сотрудников, за низкую активность РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T08:25

2022-03-28T08:25

2022-03-28T08:55

общество

технологии

работа

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Почти каждый четвертый российский работодатель (23%) использует технические средства контроля за активностью и продуктивностью сотрудников, за низкую активность работодатели требуют объяснений либо лишают сотрудников премии или ее части, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.Согласно данным исследования, больше половины (57%) респондентов заявили, что в их компании такие средства не используют, а пятая часть (20%) не знают, применяется ли такая практика. Среди работников о наличии техсредств контроля продуктивности рассказали 36% респондентов, а каждый третий (33%) выразил уверенность, что их начальник использует такие программы.Большинство работодателей, контролирующих продуктивность работников (67%), предупредили своих сотрудников об этом, а 14% отметили, что большинство подчиненных догадались сами. При этом в 9% случаев информаторами выступили коллеги, которые ведут такой контроль, а в 4% - коллеги, которые столкнулись с ним.Исследование также показало, что в основном для контроля используются онлайн-программы (76% работодателей и 61% соискателей). Также 14% работодателей и 28% соискателей заявили, что для контроля используются гаджеты со встроенными трекерами активности (мышки, клавиатуры, камеры и так далее).Больше половины работодателей (52%) заявили, что система контроля была внедрена в компании до 2020 года, в 19% компаний это произошло в течение 2020 года, в 14% - в 2021 году, в 4% - только в начале текущего года. Кроме того, 9% работодателей начали применять технические средства контроля в первый локдаун.Чуть более трети (38%) работодателей информируют своих сотрудников о результатах контроля лишь при низких результатах, 14% по запросу, 13% регулярно отчитываются о результатах. При этом среди участвовавших в исследовании соискателей лишь 45% заявили, что работодатель сообщает им о результатах контроля.Говоря о последствиях контроля при низкой активности, 76% работодателей заявили, что требуют объяснений от своих сотрудников, треть (29%) повышают объем задач и расширяют функционал. Кроме того, за низкие результаты почти каждый десятый работодатель (9%) лишает части премии, а 4% лишают премии целиком. Еще 9% обычно ничего не предпринимают.Исследование проводилось с 21 февраля по 20 марта 2022 года среди 1,5 тысячи российских соискателей и порядка 100 работодателей.

https://ria.ru/20220318/modernizatsiya-1778855748.html

https://ria.ru/20220317/kompanii-1778581393.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, работа