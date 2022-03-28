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В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
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В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине
В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине
ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, заявила глава... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:23
2022-03-28T23:24
в мире
харьковская область
россия
оон
украина
пытки
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НЬЮ-ЙОРК, 28 мар – РИА Новости. ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео", - сказала Богнер CNN.ООН все еще "в процессе проверки всех опубликованных материалов", указала она, добавив, что они "вызывают серьезную обеспокоенность".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели кадры пыток российских военнопленных, причастные к этим действиям должны понести ответственность. Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими", будут найдены и понесут суровую ответственность. Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html
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в мире, харьковская область, россия, оон, украина, пытки
23:23 28.03.2022 (обновлено: 23:24 28.03.2022)
 
В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над пленными на Украине

CNN: в ООН призвали расследовать ситуацию с пытками над российскими пленными на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НЬЮ-ЙОРК, 28 мар – РИА Новости. ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
"Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео", - сказала Богнер CNN.
ООН все еще "в процессе проверки всех опубликованных материалов", указала она, добавив, что они "вызывают серьезную обеспокоенность".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели кадры пыток российских военнопленных, причастные к этим действиям должны понести ответственность. Минобороны РФ ранее сообщило, что украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими", будут найдены и понесут суровую ответственность. Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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