12:24 28.03.2022 (обновлено: 12:31 28.03.2022)
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат
Пресс-секретарь Песков: СК расследует случаи пыток российских солдат украинскими военными
© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
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"Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться - вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле видеозапись с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируют ли поднимать этот вопрос на международном уровне.
В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.