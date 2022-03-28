Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/pytki-1780436128.html
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат - РИА Новости, 28.03.2022
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат
В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:24
2022-03-28T12:31
украина
в мире
александр бастрыкин
владимир путин
донецкая народная республика
харьковская область
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области."Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться - вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле видеозапись с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируют ли поднимать этот вопрос на международном уровне.В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/pytki-1780352138.html
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780390322.html
украина
донецкая народная республика
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_c81ea0a4373ff732c0dcd8cdcc1d6ef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, александр бастрыкин, владимир путин, донецкая народная республика, харьковская область, россия, вооруженные силы рф
12:24 28.03.2022 (обновлено: 12:31 28.03.2022)
 
Песков прокомментировал видео с пытками российских солдат

Пресс-секретарь Песков: СК расследует случаи пыток российских солдат украинскими военными

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Кремле видели кадры пыток пленных российских военных, причастные к этим действиям должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в интернете появились кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 18:19
В Крыму возмутились видео с пытками российских солдат
"Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться - вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию. Они должны понести ответственность за свои действия", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле видеозапись с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируют ли поднимать этот вопрос на международном уровне.
В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры тюрьмы в аэропорту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 08:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Экс-сотрудник СБУ рассказал о расследовании дела о тюрьме в Мариуполе
 
УкраинаВ миреАлександр БастрыкинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала