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Путин поручил выделить средства на строительство дорог - РИА Новости, 28.03.2022
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Путин поручил выделить средства на строительство дорог
Путин поручил выделить средства на строительство дорог - РИА Новости, 28.03.2022
Путин поручил выделить средства на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:25
2022-03-28T10:25
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, следует из сообщения на сайте Кремля."Выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ. Срок – 15 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин
10:25 28.03.2022
 
Путин поручил выделить средства на строительство дорог

Президент Путин поручил выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство дорог

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ. Срок – 15 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 14:38
Мишустин: строительство дорог в России продолжится
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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