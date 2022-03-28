https://ria.ru/20220328/putin-1780407882.html
Путин поручил выделить средства на строительство дорог
Путин поручил выделить средства на строительство дорог - РИА Новости, 28.03.2022
Путин поручил выделить средства на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:25
2022-03-28T10:25
2022-03-28T10:25
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, следует из сообщения на сайте Кремля."Выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ. Срок – 15 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220325/dorogi-1780071855.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин поручил выделить средства на строительство дорог
Президент Путин поручил выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство дорог