https://ria.ru/20220328/putin-1780407882.html

Путин поручил выделить средства на строительство дорог

Путин поручил выделить средства на строительство дорог - РИА Новости, 28.03.2022

Путин поручил выделить средства на строительство дорог

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:25

2022-03-28T10:25

2022-03-28T10:25

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 мая дополнительно выделить не менее 120 миллиардов рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог, следует из сообщения на сайте Кремля."Выделение в 2022 году дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 120 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, определив ожидаемый результат реализации данных работ. Срок – 15 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220325/dorogi-1780071855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин