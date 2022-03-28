https://ria.ru/20220328/protest-1780449409.html

Япония заявила протест России из-за учений на Курилах

Япония заявила протест России из-за учений на Курилах - РИА Новости, 28.03.2022

Япония заявила протест России из-за учений на Курилах

Япония заявила протест России в связи с учениями на "северных территориях", как в Токио принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, заявил генеральный... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:09

2022-03-28T13:09

2022-03-28T15:28

в мире

россия

кунашир (остров)

япония

курильские острова

итуруп

шикотан

хабомаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_0396a378bd0e8268e7b0511c8e7483cd.jpg

ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Япония заявила протест России в связи с учениями на "северных территориях", как в Токио принято называть Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Нам известно об этом сообщении. Мы всегда внимательно следим за военными передвижениями России на северных территориях и ведем сбор информации. По дипломатическим каналам 25 марта мы заявили протест, так как укрепление военного присутствия России на четырех северных островах, включая и настоящие учения, не совпадает с позицией нашей страны и является неприемлемым", - сказал Мацуно на пресс-конференции.Он подчеркнул, что Япония внимательно и со всей бдительностью следит за движениями российских войск вблизи Японии. При этом генеральный секретарь отметил, что оборона Японии не является направленной против какой-либо отдельной страны или региона."Оборонная политика и оснащение для обороноспособности нашей страны не направлено против какой-то отдельно взятой страны или региона, но так как окружающая нашу страну ситуация в области обеспечения безопасности стремительно становится все более сложной, мы не можем исключать различных вариантов выбора при дальнейшем формировании стратегии государственной безопасности, рассматривать их реалистично, и (принимать меры для) скорого коренного повышения обороноспособности страны", - подчеркнул Мацуно.В прошлую пятницу министерство обороны России сообщило о проведении учений с участием 3 тысяч человек. Учения должны были отработать отражение высадки десанта противника и поражение его авиации средствами ПВО. Ранее, 21 марта, Россия заявила о том, что прерывает переговоры с Японией по заключению мирного договора. Таким образом, учения стали первыми после этого заявления.До этого Япония заявляла протест России 11 марта в связи с ракетными учениями на Курилах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220328/yaponiya-1780388947.html

https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780204556.html

https://ria.ru/20220325/sanktsii-1779994472.html

россия

кунашир (остров)

япония

курильские острова

итуруп

шикотан

хабомаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, кунашир (остров), япония, курильские острова, итуруп, шикотан, хабомаи