https://ria.ru/20220328/programma-1780496122.html

Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха

Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха - РИА Новости, 28.03.2022

Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха

Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:56

2022-03-28T15:56

2022-03-28T16:50

дмитрий патрушев

россия

сша

украина

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий патрушев, россия, сша, украина