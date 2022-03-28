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Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха - РИА Новости, 28.03.2022
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Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха
Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха - РИА Новости, 28.03.2022
Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха
Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:56
2022-03-28T16:50
дмитрий патрушев
россия
сша
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
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дмитрий патрушев, россия, сша, украина
15:56 28.03.2022 (обновлено: 16:50 28.03.2022)
 
Патрушев: биологическая программа США продолжает традиции Третьего рейха

Патрушев: Россия докажет, что программа США продолжает традиции Третьего рейха

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия сейчас завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине, и цивилизованный мир наконец увидит, что Штаты продолжают традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине, заявил Кириллов на минувшей неделе. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине, сообщалось затем в Telegram-канале СК.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 14:17
Сын президента США курировал разработки биооружия на Украине
 
Дмитрий ПатрушевРоссияСШАУкраина
 
 
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