https://ria.ru/20220328/prizyvy-1780381034.html

Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Байден заявил, что не призывал к смене власти в России - РИА Новости, 28.03.2022

Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T01:44

2022-03-28T01:44

2022-03-28T02:08

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России."Нет", - заявил Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Байден, завершая свое европейское турне, в субботу выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Глава Белого дома высказал многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти". Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, отметил, что не американскому лидеру решать, кому быть у власти в России, главу государства выбирают россияне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/reyting-1780367449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия