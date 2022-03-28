https://ria.ru/20220328/prigovor-1780480603.html
Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских
Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских - РИА Новости, 28.03.2022
Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в Москве,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:03
2022-03-28T15:03
2022-03-28T15:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Левашову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием девушкой вины. Прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить её к 2 годам колонии общего режима.По версии следствия, вечером 24 февраля Левашова, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в сторону правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ. Она была задержана, а позднее помещена в СИЗО.По статье о применении неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти ей могло грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
15:03 28.03.2022 (обновлено: 15:12 28.03.2022)
Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских
Суд дал два года колонии девушке, бросившей коктейль Молотова в полицейских в Москве
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Левашову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием девушкой вины. Прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить её к 2 годам колонии общего режима.
По версии следствия, вечером 24 февраля Левашова, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в сторону правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ. Она была задержана, а позднее помещена в СИЗО.
По статье о применении неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти ей могло грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.