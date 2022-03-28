https://ria.ru/20220328/prigovor-1780480603.html

Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских

Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских - РИА Новости, 28.03.2022

Суд вынес приговор москвичке, бросившей коктейль Молотова в полицейских

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в Москве,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:03

2022-03-28T15:03

2022-03-28T15:12

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии девушку, бросившую бутылку с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Левашову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием девушкой вины. Прокурор в ходе прений сторон просил суд приговорить её к 2 годам колонии общего режима.По версии следствия, вечером 24 февраля Левашова, участвовавшая в несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади, кинула в сторону правоохранителей стеклянную бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ. Она была задержана, а позднее помещена в СИЗО.По статье о применении неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти ей могло грозить вплоть до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва