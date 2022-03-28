https://ria.ru/20220328/preparat-1780526849.html

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022

Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19

Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T17:23

2022-03-28T17:23

2022-03-28T17:23

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации", - говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.Препарат выпускается в виде капсул. Начинать лечение препаратом рекомендуется как можно раньше после установления диагноза COVID-19 и в пределах 5 дней от момента появления симптомов, уточняется в инструкции.Среди нежелательных реакций – головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница, отмечается в документе.В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир".

https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия