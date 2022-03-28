https://ria.ru/20220328/preparat-1780526849.html
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2022
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T17:23
2022-03-28T17:23
2022-03-28T17:23
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации", - говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.Препарат выпускается в виде капсул. Начинать лечение препаратом рекомендуется как можно раньше после установления диагноза COVID-19 и в пределах 5 дней от момента появления симптомов, уточняется в инструкции.Среди нежелательных реакций – головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница, отмечается в документе.В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир".
https://ria.ru/20220328/lekarstva-1780391018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
Минздрав зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Минздрав зарегистрировал еще один препарат от COVID-19 на основе молнупиравира "Лагеврио"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса на основе молнупиравира "Лагеврио", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Препарат Лагеврио показан для лечения подтвержденных случаев COVID-19 от легкого до среднетяжелого течения у взрослых пациентов из групп риска прогрессирования до тяжелого течения COVID-19 и/или госпитализации", - говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре.
Препарат выпускается в виде капсул. Начинать лечение препаратом рекомендуется как можно раньше после установления диагноза COVID-19 и в пределах 5 дней от момента появления симптомов, уточняется в инструкции.
Среди нежелательных реакций – головокружение, головная боль, диарея, тошнота, сыпь, крапивница, отмечается в документе.
В начале февраля сообщалось о регистрации препарата на основе молнупиравира "Эсперавир".