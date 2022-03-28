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На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/postradavshie-1780579779.html
На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей
На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022
На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей
Сорок мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных силами ДНР территориях республики,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T23:17
2022-03-28T23:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Сорок мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных силами ДНР территориях республики, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 40 мирных жителей на освобожденных ранее территориях, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов ВФУ", - сообщили в представительстве.Отмечается, что в Мариуполе пострадали 33 человека, в Мангуше - три. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, сцкк
23:17 28.03.2022 (обновлено: 23:20 28.03.2022)
 
На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей

Представительство ДНР в СЦКК: сорок мирных жителей пострадали на освобожденных территориях

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ поселке Трехизбенка в Луганской народной республике
В поселке Трехизбенка в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В поселке Трехизбенка в Луганской народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Сорок мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных силами ДНР территориях республики, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 40 мирных жителей на освобожденных ранее территориях, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов ВФУ", - сообщили в представительстве.
Отмечается, что в Мариуполе пострадали 33 человека, в Мангуше - три. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольСЦКК
 
 
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