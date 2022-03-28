https://ria.ru/20220328/postradavshie-1780579779.html

На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей

На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей - РИА Новости, 28.03.2022

На освобожденных территориях ДНР пострадали сорок мирных жителей

Сорок мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных силами ДНР территориях республики,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T23:17

2022-03-28T23:17

2022-03-28T23:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

мариуполь

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Сорок мирных жителей, включая одного ребенка, пострадали из-за обстрелов со стороны украинских войск на ранее освобожденных силами ДНР территориях республики, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 40 мирных жителей на освобожденных ранее территориях, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов ВФУ", - сообщили в представительстве.Отмечается, что в Мариуполе пострадали 33 человека, в Мангуше - три. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/vyplaty-1780386580.html

https://ria.ru/20220328/pogibshiy-1780571301.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, сцкк