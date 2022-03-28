https://ria.ru/20220328/postradavshie-1780492150.html

При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины

При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины - РИА Новости, 28.03.2022

При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:44

2022-03-28T15:44

2022-03-28T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565102554_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_72c0bdc496e2606ee3c5828fa3c5a0f6.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник представительство сообщало, что украинские войска в 14.00 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Александровка в ДНР."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в населенном пункте Александровка в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По его данным, ранены двое мужчин 1948 и 1975 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220328/patrushev-1780495502.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф