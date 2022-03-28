https://ria.ru/20220328/postradavshie-1780492150.html
При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины
При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины - РИА Новости, 28.03.2022
При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:44
2022-03-28T15:44
2022-03-28T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в понедельник представительство сообщало, что украинские войска в 14.00 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Александровка в ДНР."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей в населенном пункте Александровка в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram.По его данным, ранены двое мужчин 1948 и 1975 года рождения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220328/patrushev-1780495502.html
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
15:44 28.03.2022 (обновлено: 15:56 28.03.2022)
При обстреле украинскими войсками Александровки пострадали два мужчины
Представительство ДНР в СЦКК: два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Александровки