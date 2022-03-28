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Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве - РИА Новости, 28.03.2022
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Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве
Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве - РИА Новости, 28.03.2022
Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве
Посольство Польши в России будет функционировать ровно столько же, сколько российское посольство в Польше, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:23
2022-03-28T13:35
в мире
польша
россия
москва
варшава
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство Польши в России будет функционировать ровно столько же, сколько российское посольство в Польше, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих посольству России."Хотят действительно нас отсюда выдавить или просто поиграть на нервах, так сказать, проверить нас на вшивость, гадать бесполезно. У нас нервы крепкие и кожа толстая. Мы до наших польских так называемых партнеров ясно довели, что считаем меры по замораживанию банковских счетов посольства и создание ненормальных условий для деятельности здесь нашего диппредставительства прямым вопиющим нарушением конвенции о дипломатических сношениях", - сказал Андреев."Дальше – решение за польской стороной. Либо она устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным. В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь. Как быть дальше, решать польским властям", - заключил посол.
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в мире, польша, россия, москва, варшава, сергей андреев (дипломат)
13:23 28.03.2022 (обновлено: 13:35 28.03.2022)
 
Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве

Андреев: польское посольство в Москве проработает столько же, сколько российское в Варшаве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство Польши в России будет функционировать ровно столько же, сколько российское посольство в Польше, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих посольству России.
"Хотят действительно нас отсюда выдавить или просто поиграть на нервах, так сказать, проверить нас на вшивость, гадать бесполезно. У нас нервы крепкие и кожа толстая. Мы до наших польских так называемых партнеров ясно довели, что считаем меры по замораживанию банковских счетов посольства и создание ненормальных условий для деятельности здесь нашего диппредставительства прямым вопиющим нарушением конвенции о дипломатических сношениях", - сказал Андреев.
"Дальше – решение за польской стороной. Либо она устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным. В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь. Как быть дальше, решать польским властям", - заключил посол.
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 22:17
До разрыва отношений с Польшей дело не дойдет, заявил посол
 
В миреПольшаРоссияМоскваВаршаваСергей Андреев (дипломат)
 
 
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