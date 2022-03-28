https://ria.ru/20220328/posolstvo-1780453485.html

Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве

Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве - РИА Новости, 28.03.2022

Посол в Варшаве рассказал, сколько проработает польское посольство в Москве

Посольство Польши в России будет функционировать ровно столько же, сколько российское посольство в Польше, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:23

2022-03-28T13:23

2022-03-28T13:35

в мире

польша

россия

москва

варшава

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство Польши в России будет функционировать ровно столько же, сколько российское посольство в Польше, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее польские власти заблокировали средства на банковских счетах, принадлежащих посольству России."Хотят действительно нас отсюда выдавить или просто поиграть на нервах, так сказать, проверить нас на вшивость, гадать бесполезно. У нас нервы крепкие и кожа толстая. Мы до наших польских так называемых партнеров ясно довели, что считаем меры по замораживанию банковских счетов посольства и создание ненормальных условий для деятельности здесь нашего диппредставительства прямым вопиющим нарушением конвенции о дипломатических сношениях", - сказал Андреев."Дальше – решение за польской стороной. Либо она устраняет эти препятствия, либо на каком-то этапе в силу объективных обстоятельств сама жизнедеятельность здесь посольства, пребывание здесь наших сотрудников станет невозможным. В таком случае и польское посольство в Москве будет функционировать ровно столько, сколько наше посольство здесь. Как быть дальше, решать польским властям", - заключил посол.

https://ria.ru/20220326/otnosheniya-1780281841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, москва, варшава, сергей андреев (дипломат)