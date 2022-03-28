https://ria.ru/20220328/pomosch-1780420084.html

РКК рассказал о помощи переселенцам из Донбасса и Украины

РКК рассказал о помощи переселенцам из Донбасса и Украины - РИА Новости, 28.03.2022

РКК рассказал о помощи переселенцам из Донбасса и Украины

Россияне собрали на помощь переселенцам из Донбасса и Украины более 81 млн рублей, 202 пожертвований поступило от юридических лиц, более 8 тыс – от физлиц,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:16

2022-03-28T11:16

2022-03-28T12:42

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россияне собрали на помощь переселенцам из Донбасса и Украины более 81 млн рублей, 202 пожертвований поступило от юридических лиц, более 8 тыс – от физлиц, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук."За это время нам удалось собрать только внутри страны более 81 млн рублей, это пожертвования от 202 юридических лиц и 8917 физических лиц. И общая сумма, как я же сказал, более 81 млн рублей", - сообщил Савчук на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" о ходе гуманитарной миссии РКК по оказанию помощи вынужденным переселенцам и беженцам из Донбасса и Украины.По его словам, собранные средства идут по двум направлениям: обеспечение потребностей вынужденных переселенцев, которые нельзя собрать или закрыть из тех товаров, которые собираются население, например, приобретение аптечных ваучеров."Понятно, что сбор лекарств населения и последующая передача переселенцам – не самая безопасная мера, поэтому система аптечных ваучеров, будет как нельзя кстати", - отметил Савчук.Второе направление средств – это "дообустройство пунктов временного размещения, создание игровых комнат для детей, покупка телевизоров, холодильников, микроволновок для того, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно".Кроме того, он отметил, что за месяц на помощь переселенцам из Донбасса были израсходованы 50% средств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220327/mkkk-1780343283.html

https://ria.ru/20220328/bezhentsy-1780413525.html

https://ria.ru/20220328/pomosch-1780418976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество