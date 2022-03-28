Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине
Росгвардия доставила продукты и медикаменты в Киевскую область на Украине
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПогрузка гуманитарной помощи волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" Республики Татарстан для жителей ДНР и ЛНР
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" Республики Татарстан для жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов украинских войск, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, пострадавших от ударов ВСУ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, особое внимание росгвардейцы уделяли пожилым гражданам и семьям с детьми. Также всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, переданы необходимые лекарства. Как добавили в ведомстве, безопасность гуманитарной акции обеспечили сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.