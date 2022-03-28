Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/pomosch-1780418976.html
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине - РИА Новости, 28.03.2022
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:13
2022-03-28T11:13
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779924878_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_163ffcaf87d0e78fb066facfa2dd28d6.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов украинских войск, сообщает пресс-служба Росгвардии."В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, пострадавших от ударов ВСУ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.По информации ведомства, особое внимание росгвардейцы уделяли пожилым гражданам и семьям с детьми. Также всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, переданы необходимые лекарства. Как добавили в ведомстве, безопасность гуманитарной акции обеспечили сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html
https://ria.ru/20220324/ukraina-1779785010.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779924878_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0d0715e1a9bfe544522d30b24f3c2dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, вооруженные силы украины
11:13 28.03.2022
 
Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине

Росгвардия доставила продукты и медикаменты в Киевскую область на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПогрузка гуманитарной помощи волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" Республики Татарстан для жителей ДНР и ЛНР
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами Молодой Гвардии Единой России Республики Татарстан для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Погрузка гуманитарной помощи волонтерами "Молодой Гвардии Единой России" Республики Татарстан для жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов украинских войск, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, пострадавших от ударов ВСУ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
Народная милиция Луганской народной республики и представители местной общественной организации Пища жизни. Донбасс доставили в освобожденные села Трехизбенка и Крымское партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 23:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Трехизбенку и Крымское доставили гуманитарную помощь
По информации ведомства, особое внимание росгвардейцы уделяли пожилым гражданам и семьям с детьми. Также всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, переданы необходимые лекарства. Как добавили в ведомстве, безопасность гуманитарной акции обеспечили сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей в пригороде Чернигова - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Чернигов
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала