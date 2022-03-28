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Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине

Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине - РИА Новости, 28.03.2022

Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область на Украине

Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

2022-03-28T11:13

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от ударов украинских войск, сообщает пресс-служба Росгвардии."В одном из населенных пунктов Киевской области Украины росгвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, пострадавших от ударов ВСУ и оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.По информации ведомства, особое внимание росгвардейцы уделяли пожилым гражданам и семьям с детьми. Также всем нуждающимся была оказана медицинская помощь, переданы необходимые лекарства. Как добавили в ведомстве, безопасность гуманитарной акции обеспечили сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780373252.html

https://ria.ru/20220324/ukraina-1779785010.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, вооруженные силы украины