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Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022
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Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол
Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022
Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол
Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы - возможно, они будут асимметричными, заявил российским журналистам посол РФ в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:28
2022-03-28T13:28
в мире
польша
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы - возможно, они будут асимметричными, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее в понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну."Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их массовой высылке, несмотря на то, что прекрасно понимают, что с российской стороны последуют адекватные, соразмерные, а возможно и асимметричные меры", - сказал посол.
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в мире, польша, сергей андреев (дипломат)
13:28 28.03.2022
 
Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол

Посол Андреев заявил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Польши

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы - возможно, они будут асимметричными, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее в понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну.
"Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их массовой высылке, несмотря на то, что прекрасно понимают, что с российской стороны последуют адекватные, соразмерные, а возможно и асимметричные меры", - сказал посол.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:17
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов
 
В миреПольшаСергей Андреев (дипломат)
 
 
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