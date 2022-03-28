https://ria.ru/20220328/polsha-1780454139.html

Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол

Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол - РИА Новости, 28.03.2022

Россия ответит на высылку дипломатов из Польши, заявил посол

Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы - возможно, они будут асимметричными, заявил российским журналистам посол РФ в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:28

2022-03-28T13:28

2022-03-28T13:28

в мире

польша

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы - возможно, они будут асимметричными, заявил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.Ранее в понедельник стало известно, что 45 российских дипломатов, на выдворении которых настаивала Польша, покинули страну."Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их массовой высылке, несмотря на то, что прекрасно понимают, что с российской стороны последуют адекватные, соразмерные, а возможно и асимметричные меры", - сказал посол.

https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сергей андреев (дипломат)