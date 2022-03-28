13:04 28.03.2022 (обновлено: 13:05 28.03.2022)
Песков отказался комментировать желание Польши быть гарантом соглашений
Песков отказался комментировать желание Польши быть гарантом соглашений России и Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать желание Польши быть гарантом по будущим мирным соглашениям России и Украины, сославшись на то, что раскрытие деталей переговоров "нецелесообразно и может повредить переговорному процессу".
"Мы сейчас в детали переговоров с вами не влезаем. Мы считаем, что это нецелесообразно, и это может повредить переговорному процессу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускает ли Кремль, что такие страны, как Польша, которые отличаются недружественной риторикой по отношению к России, могут быть гарантом выполнения будущего мирного соглашения.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил в эфире телеканала Polsat, что Украина хочет, чтобы Польша была в числе гарантов будущего мирного соглашения с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.