https://ria.ru/20220328/polsha-1780443848.html

Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат

Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат - РИА Новости, 28.03.2022

Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат

Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:53

2022-03-28T12:53

2022-03-28T13:21

в мире

польша

россия

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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев."Те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан Польши, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан в Польше на надлежащем уровне", - сказал посол.

https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html

польша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия