https://ria.ru/20220328/polsha-1780443848.html
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат - РИА Новости, 28.03.2022
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат
Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:53
2022-03-28T12:53
2022-03-28T13:21
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев."Те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан Польши, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан в Польше на надлежащем уровне", - сказал посол.
https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия
12:53 28.03.2022 (обновлено: 13:21 28.03.2022)
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат
Посол России в Польше заявил, что консульство продолжит работу после высылки дипломатов