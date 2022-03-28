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Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат - РИА Новости, 28.03.2022
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Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат - РИА Новости, 28.03.2022
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат
Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:53
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в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев."Те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан Польши, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан в Польше на надлежащем уровне", - сказал посол.
https://ria.ru/20220328/diplomatiya-1780451981.html
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в мире, польша, россия
12:53 28.03.2022 (обновлено: 13:21 28.03.2022)
 
Российское посольство в Польше продолжит работу, заявил дипломат

Посол России в Польше заявил, что консульство продолжит работу после высылки дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мар – РИА Новости. Посольство России и консульство в Польше продолжает выполнять свои задачи, несмотря на высылку 45 дипломатов, сообщил российским журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.
"Те задачи, которые перед нами стоят, никто не отменял. Мы будем решать их по мере возможности с учетом возникших новых ограничений. В том числе и наш консульский отдел, который занимается вопросами, связанными с насущными интересами российских граждан Польши, будет работать по всему спектру этих задач и стараться поддерживать качество решения этих вопросов наших граждан в Польше на надлежащем уровне", - сказал посол.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 13:17
Посол Андреев прокомментировал высылку из Польши российских дипломатов
 
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