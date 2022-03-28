https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780403595.html

Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку

Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку - РИА Новости, 28.03.2022

Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:07

2022-03-28T10:07

2022-03-28T10:07

экономика

российский экологический оператор

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов, часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, начиная с 2023 года, сообщает пресс-служба правительства."Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании "Российский экологический оператор".Добавляется, что стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.

https://ria.ru/20220328/transport-1780396098.html

https://ria.ru/20220326/import-1780235580.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, российский экологический оператор, правительство рф, михаил мишустин