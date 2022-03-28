Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку
В России компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат господдержку
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов, часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, начиная с 2023 года, сообщает пресс-служба правительства.
"Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании "Российский экологический оператор".
Добавляется, что стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.