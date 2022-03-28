Рейтинг@Mail.ru
Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/podderzhka-1780403595.html
Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку
Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку - РИА Новости, 28.03.2022
Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:07
2022-03-28T10:07
экономика
российский экологический оператор
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_5203a556571ec237d8b93d0f3760df63.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов, часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, начиная с 2023 года, сообщает пресс-служба правительства."Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании "Российский экологический оператор".Добавляется, что стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.
https://ria.ru/20220328/transport-1780396098.html
https://ria.ru/20220326/import-1780235580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_32a16f796887b57784140b6e5882c704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экологический оператор, правительство рф, михаил мишустин
10:07 28.03.2022
 
Компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат поддержку

В России компании, выпускающие товары из переработанных отходов, получат господдержку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о направлении на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов, часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, начиная с 2023 года, сообщает пресс-служба правительства.
"Начиная с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов", - говорится в сообщении.
Третье транспортное кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 09:18
Меры поддержки транспортной отрасли примут на этой неделе, заявил Собянин
Отмечается, что размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Субсидии конкретным фирмам и предпринимателям будут выделяться по правилам, которые утвердит наблюдательный совет публично-правовой компании "Российский экологический оператор".
Добавляется, что стимулирование производителей конечных продуктов позволит выстроить производственную цепочку утилизации и переработки – от сбора сырья до выпуска готовых изделий. Значительная часть экологического сбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 14:23
Путин подписал закон, наделяющий организации функциями по поддержке импорта
 
ЭкономикаРоссийский экологический операторПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала