22:53 28.03.2022 (обновлено: 22:56 28.03.2022)
Вучич предложил Киеву и Москве провести переговоры в Белграде
Вучич заявил, что Белград готов предложить Киеву и Москве место для переговоров
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
БЕЛГРАД, 28 мар – РИА Новости. Власти Сербии готовы предложить властям Украины и России Белград в качестве места для переговоров, если они сочтут это уместным, заявил президент страны Александр Вучич.
"Что касается нас, мы бы хотели, чтобы как можно скорее наступил мир. Это была бы лучшая новость в мире. Не вмешиваемся ни во что, отошли в сторону, если кто-то думает, что Белград – хорошее место для чего-то такого, мы счастливы это предложить нашим украинским и российским друзьям", - ответил Вучич.
Он также напомнил, что в Белграде ранее проходили переговоры "Талибана"* и бывшей администрации Афганистана, и "никто не знал, ни где, ни что было".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность