https://ria.ru/20220328/peregovory-1780435847.html
В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной
В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной - РИА Новости, 28.03.2022
В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, но назвал важным тот факт, что их... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:24
2022-03-28T12:24
2022-03-28T12:24
стамбул
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, но назвал важным тот факт, что их решено продолжить очно в Стамбуле."Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, - это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу", - сказал Песков журналистам в понедельник.Он отметил, что организация переговоров в очном формате в Стамбуле позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания."Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - подчеркнул Песков.Во время общения с журналистами он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, россия, украина, дмитрий песков
В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной
Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах с Украиной
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, но назвал важным тот факт, что их решено продолжить очно в Стамбуле.
"Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, - это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Он отметил, что организация переговоров в очном формате в Стамбуле
позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания.
"Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - подчеркнул Песков.
Во время общения с журналистами он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.