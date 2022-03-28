https://ria.ru/20220328/peregovory-1780435847.html

В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной

В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной - РИА Новости, 28.03.2022

В Кремле заявили, что пока не могут говорить о прогрессе диалога с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, но назвал важным тот факт, что их... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:24

2022-03-28T12:24

2022-03-28T12:24

стамбул

в мире

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, но назвал важным тот факт, что их решено продолжить очно в Стамбуле."Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, - это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу", - сказал Песков журналистам в понедельник.Он отметил, что организация переговоров в очном формате в Стамбуле позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания."Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - подчеркнул Песков.Во время общения с журналистами он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html

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Варвара Скокшина

стамбул, в мире, россия, украина, дмитрий песков