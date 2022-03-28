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Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022
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Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков
Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022
Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков
Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:20
2022-03-28T12:20
владимир мединский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780430731.html
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владимир мединский, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
12:20 28.03.2022
 
Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: российско-украинские переговоры в Стамбуле могут начаться 29 марта

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:02
Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Российско-украинские переговоры
Вчера, 12:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
 
Владимир МединскийДмитрий КулебаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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