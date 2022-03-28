https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434896.html

Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков

Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2022

Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта, заявил Песков

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:20

2022-03-28T12:20

2022-03-28T12:20

владимир мединский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник - ожидается, что они стартуют 29 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сегодня они вряд ли продолжатся. Сегодня действительно делегации отправляются в Турцию. Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти", - сказал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780430731.html

https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434222.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир мединский, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире