https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434553.html

Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле

Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2022

Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле

Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле не будут обсуждать обмен военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:19

2022-03-28T12:19

2022-03-28T12:19

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле не будут обсуждать обмен военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, возможно ли обсуждение темы обмена военнопленными между делегациями РФ и Украины на переговорах в Стамбуле.

https://ria.ru/20220327/plennye-1780352413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, стамбул