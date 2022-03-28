https://ria.ru/20220328/peregovory-1780434553.html
Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле
Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2022
Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле
Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле не будут обсуждать обмен военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:19
2022-03-28T12:19
2022-03-28T12:19
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Делегации РФ и Украины на переговорах в Стамбуле не будут обсуждать обмен военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, возможно ли обсуждение темы обмена военнопленными между делегациями РФ и Украины на переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20220327/plennye-1780352413.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул
Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными в Стамбуле
Делегации России и Украины не будут обсуждать обмен пленными на переговорах в Стамбуле