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Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220328/peregovory-1780433110.html
Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров
Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров
Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:12
2022-03-28T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится", — сказал он в интервью сербским СМИ.Министр подчеркнул, что по итогам переговоров должен быть закрепленный президентами результат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи. По словам руководителя российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
12:12 28.03.2022 (обновлено: 13:28 28.03.2022)
 
Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Киев хочет создать видимость переговоров, но нужен результат

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится", — сказал он в интервью сербским СМИ.
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Министр подчеркнул, что по итогам переговоров должен быть закрепленный президентами результат.
"Так что я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно сейчас присутствует, хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут", — добавил Лавров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи. По словам руководителя российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.
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