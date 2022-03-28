https://ria.ru/20220328/peregovory-1780433110.html

Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров

Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022

Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров

Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:12

2022-03-28T12:12

2022-03-28T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится", — сказал он в интервью сербским СМИ.Министр подчеркнул, что по итогам переговоров должен быть закрепленный президентами результат.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи. По словам руководителя российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780224505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр