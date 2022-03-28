12:12 28.03.2022 (обновлено: 13:28 28.03.2022)
Киев не сможет отделаться видимостью переговоров, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Киев хочет создать видимость переговоров, но нужен результат
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Киев хочет создать только видимость переговоров, но на этот раз отделаться таким образом у них не получится, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу после их подписания в феврале 2015 года и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс — мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится", — сказал он в интервью сербским СМИ.
Министр подчеркнул, что по итогам переговоров должен быть закрепленный президентами результат.
"Так что я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно сейчас присутствует, хотя по понятным причинам об этом вслух они едва ли скажут", — добавил Лавров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После начала операции стороны провели три раунда переговоров в Белоруссии, сейчас контакты идут ежедневно по видеосвязи. По словам руководителя российской делегации, помощника президента Владимира Мединского, говорить о возможной встрече Путина с Зеленским можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами.