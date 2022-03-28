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Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.03.2022
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Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.03.2022
Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса,... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:11
2022-03-28T12:27
в мире
сергей лавров
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, чтобы Украина перестала быть страной, которую постоянно милитаризуют и пытаются там размещать ударные оружия, угрожающие РФ, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии, практики… И демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся", - сказал Лавров."Встреча (президентов - ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то", - сказал он в интервью сербским СМИ.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, донбасс
12:11 28.03.2022 (обновлено: 12:27 28.03.2022)
 
Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Лавров: встреча Путина и Зеленского нужна после прояснения ключевых вопросов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, чтобы Украина перестала быть страной, которую постоянно милитаризуют и пытаются там размещать ударные оружия, угрожающие РФ, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии, практики… И демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся", - сказал Лавров.
"Встреча (президентов - ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то", - сказал он в интервью сербским СМИ.
Важно, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены – Лавров о переговорах Путина и Зеленского - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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