https://ria.ru/20220328/peregovory-1780432686.html

Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 28.03.2022

Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса,... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:11

2022-03-28T12:11

2022-03-28T12:27

в мире

сергей лавров

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, чтобы Украина перестала быть страной, которую постоянно милитаризуют и пытаются там размещать ударные оружия, угрожающие РФ, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии, практики… И демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся", - сказал Лавров."Встреча (президентов - ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то", - сказал он в интервью сербским СМИ.

https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780430396.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, украина, донбасс