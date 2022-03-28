12:11 28.03.2022 (обновлено: 12:27 28.03.2022)
Лавров оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Глава МИД Лавров: встреча Путина и Зеленского нужна после прояснения ключевых вопросов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна, как только будет ясность по решению всех ключевых вопросов о судьбе Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз, чтобы Украина перестала быть страной, которую постоянно милитаризуют и пытаются там размещать ударные оружия, угрожающие РФ, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению нацистской идеологии, практики… И демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся", - сказал Лавров.
"Встреча (президентов - ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы. Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну хоть что-то", - сказал он в интервью сербским СМИ.