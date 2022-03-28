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Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
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Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров
Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022
Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров
Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня - завтра" в Стамбуле в очном формате, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T12:02
2022-03-28T12:15
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня - завтра" в Стамбуле в очном формате, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров."Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
12:02 28.03.2022 (обновлено: 12:15 28.03.2022)
 
Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры России и Украины возобновятся сегодня-завтра в Стамбуле

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня - завтра" в Стамбуле в очном формате, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций", - сказал министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Зачем Украина затягивает переговоры и почему это выгодно Западу - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 10:04Прямой эфир
Зачем Украина затягивает переговоры и почему это выгодно Западу
 
В миреУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
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