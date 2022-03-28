https://ria.ru/20220328/peregovory-1780430731.html

Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров

Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров - РИА Новости, 28.03.2022

Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра", заявил Лавров

Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня - завтра" в Стамбуле в очном формате, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:02

2022-03-28T12:15

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украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переговоры России и Украины возобновятся "сегодня - завтра" в Стамбуле в очном формате, сообщил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров."Не зря, как только украинская сторона, после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились. Эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться, буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций", - сказал министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/1780324870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сергей лавров