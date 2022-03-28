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Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 28.03.2022
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Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 28.03.2022
Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на площадке аппарата правительства сейчас не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T14:52
2022-03-28T15:01
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на площадке аппарата правительства сейчас не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается", - сказал министр на заседании комитета Госдумы, комментируя вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.По его словам, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, обсуждаются в большей степени вопросы, касающиеся зарплаты, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, госдума рф
14:52 28.03.2022 (обновлено: 15:01 28.03.2022)
 
Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава Минтруда Котяков: вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам не обсуждается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на площадке аппарата правительства сейчас не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается", - сказал министр на заседании комитета Госдумы, комментируя вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
По его словам, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, обсуждаются в большей степени вопросы, касающиеся зарплаты, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
 
ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковГосдума РФ
 
 
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