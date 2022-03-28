https://ria.ru/20220328/pensii-1780477866.html

Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 28.03.2022

Правительство не обсуждает индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на площадке аппарата правительства сейчас не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T14:52

2022-03-28T14:52

2022-03-28T15:01

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам на площадке аппарата правительства сейчас не обсуждается, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."На сегодняшний день данный вопрос на площадке аппарата правительства не обсуждается", - сказал министр на заседании комитета Госдумы, комментируя вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.По его словам, сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента РФ, обсуждаются в большей степени вопросы, касающиеся зарплаты, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, госдума рф