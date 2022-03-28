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У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор - РИА Новости, 28.03.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220328/pelsh-1780415704.html
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор - РИА Новости, 28.03.2022
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:54
2022-03-28T10:56
валдис пельш
общество
шоубиз
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди.Ранее в СМИ сообщили, что Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем."Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как "проблемы со здоровьем", - сказал собеседник агентства.
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валдис пельш, общество, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры
10:54 28.03.2022 (обновлено: 10:56 28.03.2022)
 
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор

Директор Валдиса Пельша сообщил, что телеведущий находится на плановом обследовании

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Телеведущий Валдис Пельш. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди.
Ранее в СМИ сообщили, что Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем.
"Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как "проблемы со здоровьем", - сказал собеседник агентства.
Музыкант и телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:39Шоубиз
СМИ: Валдиса Пельша госпитализировали
 
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