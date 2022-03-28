https://ria.ru/20220328/pelsh-1780415704.html
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор - РИА Новости, 28.03.2022
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:54
2022-03-28T10:54
2022-03-28T10:56
валдис пельш
общество
шоубиз
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шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди.Ранее в СМИ сообщили, что Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем."Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как "проблемы со здоровьем", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220328/pelsh-1780411578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдис пельш, общество, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры
10:54 28.03.2022 (обновлено: 10:56 28.03.2022)
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
Директор Валдиса Пельша сообщил, что телеведущий находится на плановом обследовании