https://ria.ru/20220328/pelsh-1780415704.html

У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор

У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор - РИА Новости, 28.03.2022

У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор

У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:54

2022-03-28T10:54

2022-03-28T10:56

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. У телеведущего Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, он на плановом обследовании, сообщил РИА Новости директор телеведущего Табриз Шахиди.Ранее в СМИ сообщили, что Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем."Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как "проблемы со здоровьем", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220328/pelsh-1780411578.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валдис пельш, общество, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры