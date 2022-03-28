США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев напомнил, что США применяли все виды оружия массового поражения
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Помимо плацдарма для антироссийской деятельности, подконтрольная Вашингтону Украина использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру, отметил Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве. "Имею в виду в первую очередь закрытые военно-биологические программы США, реализуемые на ее территории, а также планы по созданию ядерного оружия", - добавил секретарь Совбеза.
Инициированное Россией рассмотрение этой темы в Совбезе ООН и призыв к государствам, на территории которых есть аналогичные американские проекты, проанализировать возможные риски для их населения, уже привели к осознанию серьезности данной проблемы во всем мире, отметил Патрушев.
"Это требует особого внимания всего цивилизованного мира, поскольку лишь США не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Кроме того, США являются единственным государством, применившим в истории все виды оружия массового уничтожения против суверенных стран", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом "agent orange" были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.
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