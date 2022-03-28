https://ria.ru/20220328/patrushev-1780517487.html

США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев

США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022

США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев

США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T16:56

2022-03-28T16:56

2022-03-28T16:56

игорь кириллов

россия

сша

москва

министерство обороны сша

красный крест

войска рхбз

николай патрушев

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Помимо плацдарма для антироссийской деятельности, подконтрольная Вашингтону Украина использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру, отметил Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве. "Имею в виду в первую очередь закрытые военно-биологические программы США, реализуемые на ее территории, а также планы по созданию ядерного оружия", - добавил секретарь Совбеза.Инициированное Россией рассмотрение этой темы в Совбезе ООН и призыв к государствам, на территории которых есть аналогичные американские проекты, проанализировать возможные риски для их населения, уже привели к осознанию серьезности данной проблемы во всем мире, отметил Патрушев.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом "agent orange" были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.

https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кириллов, россия, сша, москва, министерство обороны сша, красный крест, войска рхбз, николай патрушев, в мире