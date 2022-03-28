Рейтинг@Mail.ru
США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/patrushev-1780517487.html
США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев
США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев
США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T16:56
2022-03-28T16:56
игорь кириллов
россия
сша
москва
министерство обороны сша
красный крест
войска рхбз
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_0:30:3264:1866_1920x0_80_0_0_f60923a1a7581da84ceda3876dde01e9.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Помимо плацдарма для антироссийской деятельности, подконтрольная Вашингтону Украина использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру, отметил Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве. "Имею в виду в первую очередь закрытые военно-биологические программы США, реализуемые на ее территории, а также планы по созданию ядерного оружия", - добавил секретарь Совбеза.Инициированное Россией рассмотрение этой темы в Совбезе ООН и призыв к государствам, на территории которых есть аналогичные американские проекты, проанализировать возможные риски для их населения, уже привели к осознанию серьезности данной проблемы во всем мире, отметил Патрушев.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом "agent orange" были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.
https://ria.ru/20220326/medvedev-1780208448.html
https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982031_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7768c1caaa6ea0a2e83e21ad579790f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кириллов, россия, сша, москва, министерство обороны сша, красный крест, войска рхбз, николай патрушев, в мире
16:56 28.03.2022
 
США применяли все виды оружия массового поражения, напомнил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев напомнил, что США применяли все виды оружия массового поражения

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США - единственная страна, применявшая все виды оружия массового поражения против суверенных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Помимо плацдарма для антироссийской деятельности, подконтрольная Вашингтону Украина использовалась для создания угроз всему цивилизованному миру, отметил Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве. "Имею в виду в первую очередь закрытые военно-биологические программы США, реализуемые на ее территории, а также планы по созданию ядерного оружия", - добавил секретарь Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 16:00
Медведев: однополярному миру конец, США больше не хозяева планеты Земля
Инициированное Россией рассмотрение этой темы в Совбезе ООН и призыв к государствам, на территории которых есть аналогичные американские проекты, проанализировать возможные риски для их населения, уже привели к осознанию серьезности данной проблемы во всем мире, отметил Патрушев.
"Это требует особого внимания всего цивилизованного мира, поскольку лишь США не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии. Кроме того, США являются единственным государством, применившим в истории все виды оружия массового уничтожения против суверенных стран", - добавил он.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
США в августе 1945 года сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Бактериологическое оружие американцы применяли во время Корейской войны в начале 1950-х годов. Что касается химического оружия, то США его использовали, в том числе, в 1960-х годах в Южном Вьетнаме. Тогда химикатом "agent orange" были поражены 10% территории страны - это самое масштабное в истории применение химоружия. По оценкам вьетнамского Красного Креста, от применения химиката пострадали 3 миллиона человек, в том числе 150 тысяч детей, родившихся с наследственными нарушениями.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
Игорь КирилловРоссияСШАМоскваМинистерство обороны СШАКрасный КрестВойска РХБЗНиколай ПатрушевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала