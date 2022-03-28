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Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
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Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев
Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022
Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев
Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T15:53
2022-03-28T15:53
в мире
николай патрушев
совет безопасности рф
россия
украина
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.По словам секретаря Совбеза, появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство США, они стремились любыми способами сохранить свою гегемонию. Для достижения этой цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты, отметил Патрушев. В недавнем прошлом это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, подчеркнул он. В результате сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы – стали вынужденными переселенцами."Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 триллионов долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев.
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в мире, николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина
15:53 28.03.2022
 
Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: необдуманная и кровавая политика США привела к ситуации на Украине

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
По словам секретаря Совбеза, появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство США, они стремились любыми способами сохранить свою гегемонию. Для достижения этой цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты, отметил Патрушев. В недавнем прошлом это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, подчеркнул он. В результате сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы – стали вынужденными переселенцами.
"Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 триллионов долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев.
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В миреНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФРоссияУкраина
 
 
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