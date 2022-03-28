Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев
Секретарь СБ Патрушев: необдуманная и кровавая политика США привела к ситуации на Украине
© Sputnik
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
По словам секретаря Совбеза, появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство США, они стремились любыми способами сохранить свою гегемонию. Для достижения этой цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты, отметил Патрушев. В недавнем прошлом это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, подчеркнул он. В результате сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы – стали вынужденными переселенцами.
"Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 триллионов долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев.