https://ria.ru/20220328/patrushev-1780495502.html

Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев

Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 28.03.2022

Кровавая политика США привела к ситуации на Украине, заявил Патрушев

Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T15:53

2022-03-28T15:53

2022-03-28T15:53

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николай патрушев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США, они толкают человечество к глобальной катастрофе, заявил в понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев."Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН", - сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.По словам секретаря Совбеза, появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство США, они стремились любыми способами сохранить свою гегемонию. Для достижения этой цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты, отметил Патрушев. В недавнем прошлом это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, подчеркнул он. В результате сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы – стали вынужденными переселенцами."Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 триллионов долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780100672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина