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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта" - РИА Новости, 28.03.2022
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Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта"
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта" - РИА Новости, 28.03.2022
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта"
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T13:16
2022-03-28T13:49
еврокомиссия
евросоюз
в мире
брюссель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК."Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", - сообщила она.В ЕС опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или "оказывающие очевидную поддержку" спецоперации на Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы "золотых паспортов".В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.
https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779843755.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире, брюссель, россия, белоруссия
13:16 28.03.2022 (обновлено: 13:49 28.03.2022)
 
Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта"

ЕК рекомендовала странам ЕС отозвать "золотые паспорта" у россиян из санкционных списков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК.
"Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", - сообщила она.
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В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.
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