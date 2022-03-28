https://ria.ru/20220328/pasport-1780451621.html

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта"

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта" - РИА Новости, 28.03.2022

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отменить "золотые паспорта"

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T13:16

2022-03-28T13:16

2022-03-28T13:49

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были предоставлены ранее за инвестиции гражданам России и Белоруссии, фигурирующим в санкционных списках, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК."Для устранения рисков Еврокомиссия также рекомендует сегодня государствам-членам ЕС оценить, есть ли необходимость отозвать решения о гражданстве россиян и белорусов, которые были приняты по схеме "золотых паспортов", если они находятся в санкционных списках по Украине", - сообщила она.В ЕС опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или "оказывающие очевидную поддержку" спецоперации на Украине, могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС, в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне, в рамках схемы "золотых паспортов".В принятой рекомендации Еврокомиссия также рекомендовала государствам-членам немедленно отменить все существующие схемы гражданства за инвестиции ("золотые паспорта") и обеспечить четкий контроль для изучения связанных с этим рисков.

https://ria.ru/20220324/bolgariya-1779843755.html

https://ria.ru/20220328/barter-1780448344.html

брюссель

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

еврокомиссия, евросоюз, в мире, брюссель, россия, белоруссия