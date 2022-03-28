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В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением
В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением - РИА Новости, 28.03.2022
В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением
Обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему дефицита современных отелей в стране, мера также способствует поддержанию на рынке комфортного соотношения... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:16
2022-03-28T11:16
2022-03-28T11:16
туризм
туризм
владимир путин
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новости - туризм
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отели
налоги
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему дефицита современных отелей в стране, мера также способствует поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства также отметила, что мера поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность за предстоящий пятилетний период.Напомним, до этого времени в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20 процентов.Президент России Владимир Путин 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики. В документе содержится в том числе предложенная Ростуризмом мера — установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, налоги, зарина догузова
В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением
Обнуление НДС поможет решить проблему нехватки качественных отелей, считают в Ростуризме
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему дефицита современных отелей в стране, мера также способствует поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России", — сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба.
Глава ведомства также отметила, что мера поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность за предстоящий пятилетний период.
Напомним, до этого времени в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20 процентов.
Президент России Владимир Путин 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики. В документе содержится в том числе предложенная Ростуризмом мера — установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр.