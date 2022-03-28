https://ria.ru/20220328/oteli-1780410946.html

В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением

В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением - РИА Новости, 28.03.2022

В Ростуризме назвали обнуление НДС для отелей прорывным решением

Обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему дефицита современных отелей в стране, мера также способствует поддержанию на рынке комфортного соотношения... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T11:16

2022-03-28T11:16

2022-03-28T11:16

туризм

туризм

владимир путин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

отели

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Обнуление НДС для гостиниц позволит решить проблему дефицита современных отелей в стране, мера также способствует поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.Глава ведомства также отметила, что мера поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность за предстоящий пятилетний период.Напомним, до этого времени в России действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20 процентов.Президент России Владимир Путин 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики. В документе содержится в том числе предложенная Ростуризмом мера — установление нулевой ставки НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду и пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в соответствующий реестр.

https://ria.ru/20220321/oteli-1778870859.html

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Лана Баева

Лана Баева

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Лана Баева

туризм, владимир путин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, налоги, зарина догузова