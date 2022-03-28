https://ria.ru/20220328/oskolok-1780377213.html

Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного

Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного - РИА Новости, 28.03.2022

Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного

Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T00:07

2022-03-28T00:07

2022-03-28T01:01

александр лищук

общество

россия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца российского военнослужащего — участника специальной военной операции Сергея Гузнекова, сообщили журналистам в Минобороны России.У доставленного в госпиталь было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, поранил перикард и вышел к правому предсердию. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями осколок травмировал перикард. В любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, после которого началось бы летальное кровотечение."Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю, — не переживайте, со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй. Спасибо вам", - сказал раненый младший сержант Сергей Гузнеков.Как отметил начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, операция под его руководством длилась 45 минут, а через час пациент был уже в сознании. Он добавил, что после прохождения реабилитации военнослужащий сможет вернутся в строй."Благодаря гибридному комплексу нам удалось точно локализовать место нахождения этого осколка. Мы после выделения сердца сразу вышли на осколок и аккуратно вытащили этот осколок и восстановили полностью сердечную деятельность без всяких нарушений его функций... У пациента каждая минута была на счету", - сказал Лищук.Операция проходила в уникальной "гибридной операционной" в ЦВКГ имени Вишневского, которая представляет собой операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.Комплекс позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже), а также дает возможность осуществлять телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей.

https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html

https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

александр лищук, общество, россия