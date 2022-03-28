Рейтинг@Mail.ru
Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220328/oskolok-1780377213.html
Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного
Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного - РИА Новости, 28.03.2022
Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного
Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T00:07
2022-03-28T01:01
александр лищук
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774467549_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_fff9195a181eeb45fb68554ce4872dd4.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца российского военнослужащего — участника специальной военной операции Сергея Гузнекова, сообщили журналистам в Минобороны России.У доставленного в госпиталь было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, поранил перикард и вышел к правому предсердию. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями осколок травмировал перикард. В любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, после которого началось бы летальное кровотечение."Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю, — не переживайте, со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй. Спасибо вам", - сказал раненый младший сержант Сергей Гузнеков.Как отметил начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, операция под его руководством длилась 45 минут, а через час пациент был уже в сознании. Он добавил, что после прохождения реабилитации военнослужащий сможет вернутся в строй."Благодаря гибридному комплексу нам удалось точно локализовать место нахождения этого осколка. Мы после выделения сердца сразу вышли на осколок и аккуратно вытащили этот осколок и восстановили полностью сердечную деятельность без всяких нарушений его функций... У пациента каждая минута была на счету", - сказал Лищук.Операция проходила в уникальной "гибридной операционной" в ЦВКГ имени Вишневского, которая представляет собой операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.Комплекс позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже), а также дает возможность осуществлять телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей.
https://ria.ru/20220327/ranenye-1780372913.html
https://ria.ru/20220314/nagrada-1778091107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774437039_0:0:2927:2195_1920x0_80_0_0_271c164b55dd5f3cee22f0af715a1dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лищук, общество, россия
00:07 28.03.2022 (обновлено: 01:01 28.03.2022)
 
Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного

Российские врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного Сергея Гузнекова

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске провели уникальную операцию и достали осколок из сердца российского военнослужащего — участника специальной военной операции Сергея Гузнекова, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов", - говорится в сообщении.
У доставленного в госпиталь было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, поранил перикард и вышел к правому предсердию. С каждым сокращением сердечной мышцы острыми краями осколок травмировал перикард. В любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, после которого началось бы летальное кровотечение.
"Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю, — не переживайте, со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй. Спасибо вам", - сказал раненый младший сержант Сергей Гузнеков.
Разбитое окно дома в поселке Октябрь Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
Вчера, 22:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР при обстрелах со стороны ВСУ ранены более 30 мирных жителей
Как отметил начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, операция под его руководством длилась 45 минут, а через час пациент был уже в сознании. Он добавил, что после прохождения реабилитации военнослужащий сможет вернутся в строй.
"Благодаря гибридному комплексу нам удалось точно локализовать место нахождения этого осколка. Мы после выделения сердца сразу вышли на осколок и аккуратно вытащили этот осколок и восстановили полностью сердечную деятельность без всяких нарушений его функций... У пациента каждая минута была на счету", - сказал Лищук.
Операция проходила в уникальной "гибридной операционной" в ЦВКГ имени Вишневского, которая представляет собой операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.
Комплекс позволяет одновременно проводить гибридные операции на открытом сердце в сочетании с эндоваскулярными интервенционными вмешательствами (операции на кровеносных сосудах через небольшие проколы на коже), а также дает возможность осуществлять телемедицинские сеансы с консультациями оперирующих врачей.
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 15:41
Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине
 
Александр ЛищукОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала