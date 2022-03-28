https://ria.ru/20220328/oskar-1780416884.html

Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара"

Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022

Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара"

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар", среди лауреатов этого года, например, Уилл Смит, Джессика Честейн, гордо державшие свои награды... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T19:37

2022-03-28T19:37

2022-03-28T20:56

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар", среди лауреатов этого года, например, Уилл Смит, Джессика Честейн, гордо державшие свои награды. Впрочем, не все их предшественники могут похвастаться, что до сих пор любуются своими статуэтками. О тех, кто лишился своих золотых рыцарей, рассказал Independent. Джаред Лето Джаред Лето признался, что уже года три как потерял награду, врученную в 2014-м за мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей", и понятия не имеет, где она находится. "Мы ее обыскались", — пожаловался актер на шоу Джеймса Кордена. Ведущий предположил, что приз могли украсть, артист согласился. "Весьма вероятно. Случайно не выбросишь же такое в мусорное ведро", — считает Лето. Мэтт Деймон"Оскар" Мэтту Деймону вручили за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" в 1998 году. Драгоценную награду актер хранил в квартире в Нью-Йорке. Когда его не было дома, сработала пожарная сигнализация. После этого инцидента, утверждает Деймон, он свой "Оскар" не видел. По его мнению, статуэтку могла куда-то случайно спрятать уборщица. Не исключает он и того, что награду просто украли. Вупи ГолдбергВупи Голдберг получила "Оскар" в 1990 году за женскую роль второго плана в драме "Привидение". Через десять лет после вручения премии актриса отправила статуэтку в Академию на чистку и полировку. Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес приз прибыл в целости и сохранности. Затем его переслали в Чикаго — в компанию, которая изготавливает фигурки рыцарей. Но уже туда пришла пустая посылка — кто-то забрал награду. Через несколько дней "Оскар" Голдберг нашли в мусорке возле калифорнийского аэропорта. Хэтти МакдэниелХэтти Макдэниел — первая чернокожая лауреатка "Оскара". Свою награду она завещала Университету Говарда. Именно там в 1960-х годах приз исчез. Что с ним случилось, до сих пор остается загадкой. Есть предположения, что награду сбросили в реку во время протестов за гражданские права.Бинг КросбиКак и Хэтти Макдэниел, Бинг Кросби завещал свой "Оскар" учебному заведению. И тоже что-то пошло не так. Награду он получил в 1944-м за роль в трагикомедии "Идти своим путем". После смерти актера ее передали Университету Гонзага. Но в 1972 году приз исчез — на его месте в витрине библиотеки стояла фигурка Микки-Мауса. Статуэтку Кросби нашли в университетской часовне через неделю. Вор анонимно сообщил одной из газет, что это был всего лишь розыгрыш. Фрэнсис МакдормандВ 2018-м Фрэнсис Макдорманд вручили "Оскар" за драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Приз у актрисы украли практически сразу после церемонии награждения. Некий Терри Брайант похитил приз, а потом позировал с ним перед камерами. При этом вор уверял, что это его статуэтка. Самопровозглашенного лауреата быстро задержали. "После недолгой разлуки Фрэнсис и ее "Оскар" снова вместе. Воссоединение они отпраздновали двойным чизбургером", — сообщил представитель артистки.Олимпия Дукакис"Оскар" Олимпия Дукакис получила в 1987 году за роль в картине "Во власти Луны". Его украли из дома актрисы, где награда стояла рядом с "Золотым глобусом". Потом вор позвонил сыну артистки и попросил крупную сумму в обмен на статуэтку. Сделка так и не состоялась. Впрочем, без "Оскара" Дукакис не осталась — она заплатила 78 долларов Академии, и ей прислали другую фигурку рыцаря взамен украденной. Вивьен ЛиВивьен Ли не смогла лично получить "Оскар" за роль в "Трамвае "Желание" в 1952 году. Статуэтку ей вручили несколько месяцев спустя на небольшой церемонии в Лондоне. Вскоре дом актрисы ограбили. Воры скрылись с ее нарядами, столовым серебром и престижной наградой. Через несколько недель после инцидента Академия заменила украденную фигурку рыцаря на новую. Шон ПеннУ Шона Пенна два "Оскара" — за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Актер призывал предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время вручения премии 28 марта. Пенн угрожал, что если этого не произойдет, то он расплавит свои статуэтки.Президент Украины на церемонии не выступал. А вот сдержит ли Пенн слово — покажет время.

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), джаред лето, чикаго, нью-йорк (город), лос-анджелес, мэттью дэймон, шон пенн