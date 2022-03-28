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Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220328/oskar-1780416884.html
Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара"
Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара" - РИА Новости, 28.03.2022
Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара"
В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар", среди лауреатов этого года, например, Уилл Смит, Джессика Честейн, гордо державшие свои награды... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T19:37
2022-03-28T20:56
культура
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
джаред лето
чикаго
нью-йорк (город)
лос-анджелес
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар", среди лауреатов этого года, например, Уилл Смит, Джессика Честейн, гордо державшие свои награды. Впрочем, не все их предшественники могут похвастаться, что до сих пор любуются своими статуэтками. О тех, кто лишился своих золотых рыцарей, рассказал Independent. Джаред Лето Джаред Лето признался, что уже года три как потерял награду, врученную в 2014-м за мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей", и понятия не имеет, где она находится. "Мы ее обыскались", — пожаловался актер на шоу Джеймса Кордена. Ведущий предположил, что приз могли украсть, артист согласился. "Весьма вероятно. Случайно не выбросишь же такое в мусорное ведро", — считает Лето. Мэтт Деймон"Оскар" Мэтту Деймону вручили за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" в 1998 году. Драгоценную награду актер хранил в квартире в Нью-Йорке. Когда его не было дома, сработала пожарная сигнализация. После этого инцидента, утверждает Деймон, он свой "Оскар" не видел. По его мнению, статуэтку могла куда-то случайно спрятать уборщица. Не исключает он и того, что награду просто украли. Вупи ГолдбергВупи Голдберг получила "Оскар" в 1990 году за женскую роль второго плана в драме "Привидение". Через десять лет после вручения премии актриса отправила статуэтку в Академию на чистку и полировку. Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес приз прибыл в целости и сохранности. Затем его переслали в Чикаго — в компанию, которая изготавливает фигурки рыцарей. Но уже туда пришла пустая посылка — кто-то забрал награду. Через несколько дней "Оскар" Голдберг нашли в мусорке возле калифорнийского аэропорта. Хэтти МакдэниелХэтти Макдэниел — первая чернокожая лауреатка "Оскара". Свою награду она завещала Университету Говарда. Именно там в 1960-х годах приз исчез. Что с ним случилось, до сих пор остается загадкой. Есть предположения, что награду сбросили в реку во время протестов за гражданские права.Бинг КросбиКак и Хэтти Макдэниел, Бинг Кросби завещал свой "Оскар" учебному заведению. И тоже что-то пошло не так. Награду он получил в 1944-м за роль в трагикомедии "Идти своим путем". После смерти актера ее передали Университету Гонзага. Но в 1972 году приз исчез — на его месте в витрине библиотеки стояла фигурка Микки-Мауса. Статуэтку Кросби нашли в университетской часовне через неделю. Вор анонимно сообщил одной из газет, что это был всего лишь розыгрыш. Фрэнсис МакдормандВ 2018-м Фрэнсис Макдорманд вручили "Оскар" за драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Приз у актрисы украли практически сразу после церемонии награждения. Некий Терри Брайант похитил приз, а потом позировал с ним перед камерами. При этом вор уверял, что это его статуэтка. Самопровозглашенного лауреата быстро задержали. "После недолгой разлуки Фрэнсис и ее "Оскар" снова вместе. Воссоединение они отпраздновали двойным чизбургером", — сообщил представитель артистки.Олимпия Дукакис"Оскар" Олимпия Дукакис получила в 1987 году за роль в картине "Во власти Луны". Его украли из дома актрисы, где награда стояла рядом с "Золотым глобусом". Потом вор позвонил сыну артистки и попросил крупную сумму в обмен на статуэтку. Сделка так и не состоялась. Впрочем, без "Оскара" Дукакис не осталась — она заплатила 78 долларов Академии, и ей прислали другую фигурку рыцаря взамен украденной. Вивьен ЛиВивьен Ли не смогла лично получить "Оскар" за роль в "Трамвае "Желание" в 1952 году. Статуэтку ей вручили несколько месяцев спустя на небольшой церемонии в Лондоне. Вскоре дом актрисы ограбили. Воры скрылись с ее нарядами, столовым серебром и престижной наградой. Через несколько недель после инцидента Академия заменила украденную фигурку рыцаря на новую. Шон ПеннУ Шона Пенна два "Оскара" — за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Актер призывал предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время вручения премии 28 марта. Пенн угрожал, что если этого не произойдет, то он расплавит свои статуэтки.Президент Украины на церемонии не выступал. А вот сдержит ли Пенн слово — покажет время.
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), джаред лето, чикаго, нью-йорк (город), лос-анджелес, мэттью дэймон, шон пенн
19:37 28.03.2022 (обновлено: 20:56 28.03.2022)
 
Потерял, забыл, украли: актеры, которые лишились своего "Оскара"

Названы актеры, которые лишились своего "Оскара", сообщает Independent

© AP Photo / Invision/Matt SaylesСтатуэтки и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии "Оскар"
Статуэтки и конверт на репетиции перед церемонией вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии "Оскар", среди лауреатов этого года, например, Уилл Смит, Джессика Честейн, гордо державшие свои награды. Впрочем, не все их предшественники могут похвастаться, что до сих пор любуются своими статуэтками. О тех, кто лишился своих золотых рыцарей, рассказал Independent.

Джаред Лето

© AP Photo / Jordan Strauss

Лето позирует со статуэткой "Оскар" в 2014 году

Актер Джаред Лето получил Оскар за мужскую роль второго плана в фильме Далласский клуб покупателей, 2014
1 из 2

Лето позирует со статуэткой "Оскар" в 2014 году

© AP Photo / Jordan Strauss
© Focus Features (2013)

Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей"

Кадр из фильма Далласский клуб покупателей
2 из 2

Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей"

© Focus Features (2013)
1 из 2

Лето позирует со статуэткой "Оскар" в 2014 году

© AP Photo / Jordan Strauss
2 из 2

Джаред Лето в фильме "Далласский клуб покупателей"

© Focus Features (2013)
Джаред Лето признался, что уже года три как потерял награду, врученную в 2014-м за мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей", и понятия не имеет, где она находится. "Мы ее обыскались", — пожаловался актер на шоу Джеймса Кордена. Ведущий предположил, что приз могли украсть, артист согласился. "Весьма вероятно. Случайно не выбросишь же такое в мусорное ведро", — считает Лето.

Мэтт Деймон

© AP Photo / Susan SternerМэтт Деймон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Мэтт Деймон на церемонии вручения премии Оскара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Susan Sterner
Мэтт Деймон на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
"Оскар" Мэтту Деймону вручили за сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" в 1998 году. Драгоценную награду актер хранил в квартире в Нью-Йорке. Когда его не было дома, сработала пожарная сигнализация. После этого инцидента, утверждает Деймон, он свой "Оскар" не видел. По его мнению, статуэтку могла куда-то случайно спрятать уборщица. Не исключает он и того, что награду просто украли.

Вупи Голдберг

© Paramount Pictures (1990)Кадр из фильма "Привидение"
Кадр из фильма Привидение
© Paramount Pictures (1990)
Кадр из фильма "Привидение"
Вупи Голдберг получила "Оскар" в 1990 году за женскую роль второго плана в драме "Привидение". Через десять лет после вручения премии актриса отправила статуэтку в Академию на чистку и полировку. Из Нью-Йорка в Лос-Анджелес приз прибыл в целости и сохранности. Затем его переслали в Чикаго — в компанию, которая изготавливает фигурки рыцарей. Но уже туда пришла пустая посылка — кто-то забрал награду. Через несколько дней "Оскар" Голдберг нашли в мусорке возле калифорнийского аэропорта.

Хэтти Макдэниел

© AP Photo

Хэтти Макдэниел (слева) получила "Оскар" за женскую роль второго плана в "Унесенных ветром" в 1940 году

Актриса Хэтти Макдениэл (слева) получила Оскар за Лучшую женскую роль второго плана. 29 февраля 1940 года
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Хэтти Макдэниел (слева) получила "Оскар" за женскую роль второго плана в "Унесенных ветром" в 1940 году

© AP Photo
© Фото : Selznick International Pictures, 1939

Хэтти Макдэниел в фильме "Унесенные ветром". Ее героиня — Мамушка, няня и рабыня Скарлетт О'Хары

Хэтти Макдениэл в фильме Унесенные ветром(1939)
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Хэтти Макдэниел в фильме "Унесенные ветром". Ее героиня — Мамушка, няня и рабыня Скарлетт О'Хары

© Фото : Selznick International Pictures, 1939
1 из 2

Хэтти Макдэниел (слева) получила "Оскар" за женскую роль второго плана в "Унесенных ветром" в 1940 году

© AP Photo
2 из 2

Хэтти Макдэниел в фильме "Унесенные ветром". Ее героиня — Мамушка, няня и рабыня Скарлетт О'Хары

© Фото : Selznick International Pictures, 1939
Хэтти Макдэниел — первая чернокожая лауреатка "Оскара". Свою награду она завещала Университету Говарда. Именно там в 1960-х годах приз исчез. Что с ним случилось, до сих пор остается загадкой. Есть предположения, что награду сбросили в реку во время протестов за гражданские права.

Бинг Кросби

© AP Photo / Harold P. MatosianЛауреаты "Оскара" 1944 года: Барри Фицджеральд — за лучшую мужскую роль второго плана, Ингрид Бергман — за лучшую женскую роль и Бинг Кросби — за лучшую мужскую роль в фильме "Идти своим путем"
Победители Оскара 1944 года: Барри Фицджеральд за лучшую мужскую роль второго плана, Ингрид Бергман за лучшую женскую роль и Бинг Кросби за лучшую мужскую роль в фильме Идти своим путем - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Harold P. Matosian
Лауреаты "Оскара" 1944 года: Барри Фицджеральд — за лучшую мужскую роль второго плана, Ингрид Бергман — за лучшую женскую роль и Бинг Кросби — за лучшую мужскую роль в фильме "Идти своим путем"
Как и Хэтти Макдэниел, Бинг Кросби завещал свой "Оскар" учебному заведению. И тоже что-то пошло не так. Награду он получил в 1944-м за роль в трагикомедии "Идти своим путем". После смерти актера ее передали Университету Гонзага. Но в 1972 году приз исчез — на его месте в витрине библиотеки стояла фигурка Микки-Мауса. Статуэтку Кросби нашли в университетской часовне через неделю. Вор анонимно сообщил одной из газет, что это был всего лишь розыгрыш.

Фрэнсис Макдорманд

© AP Photo / Chris Pizzello

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар" в 2018 году

Фрэнсис Макдорманд получает Оскар. 05.03.18
1 из 2

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар" в 2018 году

© AP Photo / Chris Pizzello
© Фото : Fox SearchlightКадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Кадр из фильма Три билборда на границе Эббинга, Миссури
2 из 2
Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
© Фото : Fox Searchlight
1 из 2

Фрэнсис Макдорманд получает "Оскар" в 2018 году

© AP Photo / Chris Pizzello
2 из 2
Кадр из фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
© Фото : Fox Searchlight
В 2018-м Фрэнсис Макдорманд вручили "Оскар" за драму "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Приз у актрисы украли практически сразу после церемонии награждения. Некий Терри Брайант похитил приз, а потом позировал с ним перед камерами. При этом вор уверял, что это его статуэтка. Самопровозглашенного лауреата быстро задержали. "После недолгой разлуки Фрэнсис и ее "Оскар" снова вместе. Воссоединение они отпраздновали двойным чизбургером", — сообщил представитель артистки.

Олимпия Дукакис

© Metro-Goldwyn-Mayer 1987Олимпия Дукакис в фильме "Во власти Луны"
Олимпия Дукакис в фильме Во власти Луны
© Metro-Goldwyn-Mayer 1987
Олимпия Дукакис в фильме "Во власти Луны"
"Оскар" Олимпия Дукакис получила в 1987 году за роль в картине "Во власти Луны". Его украли из дома актрисы, где награда стояла рядом с "Золотым глобусом". Потом вор позвонил сыну артистки и попросил крупную сумму в обмен на статуэтку. Сделка так и не состоялась. Впрочем, без "Оскара" Дукакис не осталась — она заплатила 78 долларов Академии, и ей прислали другую фигурку рыцаря взамен украденной.

Вивьен Ли

© Warner Bros. 1951Вивьен Ли в фильме "Трамвай "Желание"
Вивьен Ли в фильме Трамвай Желание
© Warner Bros. 1951
Вивьен Ли в фильме "Трамвай "Желание"
Вивьен Ли не смогла лично получить "Оскар" за роль в "Трамвае "Желание" в 1952 году. Статуэтку ей вручили несколько месяцев спустя на небольшой церемонии в Лондоне. Вскоре дом актрисы ограбили. Воры скрылись с ее нарядами, столовым серебром и престижной наградой. Через несколько недель после инцидента Академия заменила украденную фигурку рыцаря на новую.

Шон Пенн

© AP Photo / Mark J. TerrillШон Пенн и его "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Харви Милк"
Шон Пенн и его Оскар за лучшую мужскую роль за роль в фильме Харви Милк - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Mark J. Terrill
Шон Пенн и его "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Харви Милк"
У Шона Пенна два "Оскара" — за роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк". Актер призывал предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому во время вручения премии 28 марта. Пенн угрожал, что если этого не произойдет, то он расплавит свои статуэтки.
Президент Украины на церемонии не выступал. А вот сдержит ли Пенн слово — покажет время.
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