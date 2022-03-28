https://ria.ru/20220328/oskar-1780386817.html

Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"

Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022

Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"

"Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации... РИА Новости, 28.03.2022

2022-03-28T10:38

2022-03-28T10:38

2022-03-28T11:54

оскар (премия)

уилл смит

джессика честейн

кеннет брана

белфаст

колумбия

дэниел крейг

харуки мураками

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих. О том, как прошла церемония, — в материале РИА Новости.Неожиданные лауреатыОрганизаторы "Оскара" решили экспериментировать: вели церемонию Реджина Холл, Эми Шумер, Ванда Сайкс. Они пошутили, что Академия наняла сразу трех женщин, потому что это дешевле, чем пригласить одного ведущего-мужчину.В главной категории, "Лучший фильм", победила картина, которая не считалась фаворитом: "CODA: Ребенок глухих родителей". Эта драматичная история — англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье" 2014 года.Главная героиня Руби — единственный слышащий член семьи. Она помогает родителям в их рыболовном бизнесе, параллельно пытаясь сбалансировать свою жизнь: поступает в местный хор и увлекается пением.Академия также отметила картину за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур).Интересно, что он стал вторым глухонемым артистом, получившим "Оскар". До него единственной артисткой с особенностями слуха, награжденной "золотым рыцарем", была Марли Мэтлин. Ее в 1986 году отметили за главную роль в фильме "Дети меньшего бога"."CODA" также получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.Сомнительный успехОдним из лидеров по числу номинаций (12) была картина "Власть пса". В итоге ее наградили только за лучшую режиссуру. Джейн Кэмпион вышла на сцену получать "Оскар" с заранее написанной на бумажке речью — вероятно, рассчитывала на победу в одной или нескольких категориях.Кэмпион стала третьей женщиной, победившей в этой номинации, и второй за два года.Лидирует в общем зачете "Дюна", фантастическая картина Дени Вильнева. Она получила шесть статуэток из десяти категорий. Но это преимущественно технические номинации: лучшие саундтрек, монтаж, сценография, звук, операторская работа, визуальные эффекты, работа художника-постановщика.Скандальная выходкаПожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил о Джаде Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка: кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.Совпадение или нет, но после этого Смит получил "Оскар" как лучший актер за фильм "Король Ричард". В картине он сыграл отца сестер-теннисисток Уильямс.Принимая награду, Смит расчувствовался и на протяжении своей речи, которую начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи", не переставал плакать.Лучшей актрисой стала Джессика Честейн (за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй"). Это притом что она не рассматривалась как фаворитка в этой категории. Фильм также отметили за лучший грим и прически.Совпадения и музыка"Оскар" за женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос из "Вестсайдской истории". Символично, что за ту же партию, независимой латиноамериканки Аниты, 60 лет назад наградили "золотым рыцарем" Риту Морено в экранизации 1961 года.Известно всего два случая, когда актеры получила "Оскары" за роль одного и того же героя. Это были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро (за Вито Корлеоне), а также Хит Леджер и Хоакин Феникс (которые сыграли Джокера).За лучший оригинальный сценарий отметили "Белфаст" Кеннета Брана. Статуэтка стала первой для ирландца — до этого актер и режиссер был неоднократным номинантом на "Оскар".Трогательная черно-белая картина рассказывает историю девятилетнего Бадди, который взрослеет в Белфасте 1960-х годов. Его окружают семья и друзья, но внешние обстоятельства разрушают его привычный мир.Билли Айлиш с братом Финеасом получили "Оскар" за лучшую песню — "No Time to Die", саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.А лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую трехчасовую картину "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.Немногословная медитативная история — экранизация рассказа Харуки Мураками и одновременно Антона Чехова (по сюжету герой — театральный режиссер, который ставит "Дядю Ваню")."Лучшим анимационным фильмом" назвали "Энканто". История о семье Мадригал, живущую в волшебном доме в горах Колумбии, считалась лидером в этой номинации.Неудивительно, ведь режиссер Байрон Ховард уже работал над "волшебными" проектами: отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: запутанная история" и "Зверополис". Последний тоже получил "Оскар".Нововведением этого года стал "Оскар" "зрительских симпатий": желающие голосовали в соцсетях за свою любимую картину. В итоге лучшим фильмом неожиданно стала "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Все предрекали победу картине "Человек-паук: нет пути домой", но он вошел лишь в пятерку самых популярных, вместе с "Золушкой", "Великим" с Джонни Деппом "и "Тик-так… БУМ!" с Эндрю Гарфилдом.

https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html

белфаст

колумбия

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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