Рейтинг@Mail.ru
Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220328/oskar-1780386817.html
Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"
Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар" - РИА Новости, 28.03.2022
Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"
"Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T10:38
2022-03-28T11:54
оскар (премия)
уилл смит
джессика честейн
кеннет брана
белфаст
колумбия
дэниел крейг
харуки мураками
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780395021_128:0:2872:1543_1920x0_80_0_0_61b735ed53f70969dcc86d9531b2d875.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих. О том, как прошла церемония, — в материале РИА Новости.Неожиданные лауреатыОрганизаторы "Оскара" решили экспериментировать: вели церемонию Реджина Холл, Эми Шумер, Ванда Сайкс. Они пошутили, что Академия наняла сразу трех женщин, потому что это дешевле, чем пригласить одного ведущего-мужчину.В главной категории, "Лучший фильм", победила картина, которая не считалась фаворитом: "CODA: Ребенок глухих родителей". Эта драматичная история — англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье" 2014 года.Главная героиня Руби — единственный слышащий член семьи. Она помогает родителям в их рыболовном бизнесе, параллельно пытаясь сбалансировать свою жизнь: поступает в местный хор и увлекается пением.Академия также отметила картину за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур).Интересно, что он стал вторым глухонемым артистом, получившим "Оскар". До него единственной артисткой с особенностями слуха, награжденной "золотым рыцарем", была Марли Мэтлин. Ее в 1986 году отметили за главную роль в фильме "Дети меньшего бога"."CODA" также получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.Сомнительный успехОдним из лидеров по числу номинаций (12) была картина "Власть пса". В итоге ее наградили только за лучшую режиссуру. Джейн Кэмпион вышла на сцену получать "Оскар" с заранее написанной на бумажке речью — вероятно, рассчитывала на победу в одной или нескольких категориях.Кэмпион стала третьей женщиной, победившей в этой номинации, и второй за два года.Лидирует в общем зачете "Дюна", фантастическая картина Дени Вильнева. Она получила шесть статуэток из десяти категорий. Но это преимущественно технические номинации: лучшие саундтрек, монтаж, сценография, звук, операторская работа, визуальные эффекты, работа художника-постановщика.Скандальная выходкаПожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил о Джаде Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка: кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.Совпадение или нет, но после этого Смит получил "Оскар" как лучший актер за фильм "Король Ричард". В картине он сыграл отца сестер-теннисисток Уильямс.Принимая награду, Смит расчувствовался и на протяжении своей речи, которую начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи", не переставал плакать.Лучшей актрисой стала Джессика Честейн (за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй"). Это притом что она не рассматривалась как фаворитка в этой категории. Фильм также отметили за лучший грим и прически.Совпадения и музыка"Оскар" за женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос из "Вестсайдской истории". Символично, что за ту же партию, независимой латиноамериканки Аниты, 60 лет назад наградили "золотым рыцарем" Риту Морено в экранизации 1961 года.Известно всего два случая, когда актеры получила "Оскары" за роль одного и того же героя. Это были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро (за Вито Корлеоне), а также Хит Леджер и Хоакин Феникс (которые сыграли Джокера).За лучший оригинальный сценарий отметили "Белфаст" Кеннета Брана. Статуэтка стала первой для ирландца — до этого актер и режиссер был неоднократным номинантом на "Оскар".Трогательная черно-белая картина рассказывает историю девятилетнего Бадди, который взрослеет в Белфасте 1960-х годов. Его окружают семья и друзья, но внешние обстоятельства разрушают его привычный мир.Билли Айлиш с братом Финеасом получили "Оскар" за лучшую песню — "No Time to Die", саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.А лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую трехчасовую картину "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.Немногословная медитативная история — экранизация рассказа Харуки Мураками и одновременно Антона Чехова (по сюжету герой — театральный режиссер, который ставит "Дядю Ваню")."Лучшим анимационным фильмом" назвали "Энканто". История о семье Мадригал, живущую в волшебном доме в горах Колумбии, считалась лидером в этой номинации.Неудивительно, ведь режиссер Байрон Ховард уже работал над "волшебными" проектами: отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: запутанная история" и "Зверополис". Последний тоже получил "Оскар".Нововведением этого года стал "Оскар" "зрительских симпатий": желающие голосовали в соцсетях за свою любимую картину. В итоге лучшим фильмом неожиданно стала "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Все предрекали победу картине "Человек-паук: нет пути домой", но он вошел лишь в пятерку самых популярных, вместе с "Золушкой", "Великим" с Джонни Деппом "и "Тик-так… БУМ!" с Эндрю Гарфилдом.
https://ria.ru/20220326/kino-1779902062.html
белфаст
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780395021_280:0:2947:2000_1920x0_80_0_0_7be6dfe3b25c7f2fa8a03ed20d406a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оскар (премия), уилл смит, джессика честейн, кеннет брана, белфаст, колумбия, дэниел крейг, харуки мураками , антон чехов, хоакин феникс, роберт де ниро, эндрю гарфилд, билли айлиш, знаменитости, джонни депп, лучшие фильмы, что посмотреть
10:38 28.03.2022 (обновлено: 11:54 28.03.2022)
 

Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"

© AP Photo / Chris PizzelloАктеры и съемочная группа фильма "CODA: ребенок глухих родителей" с наградой за лучший фильм на 94-й церемонии вручения премии "Оскар"
Актеры и съемочная группа фильма CODA: ребенок глухих родителей с наградой за лучший фильм на 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих. О том, как прошла церемония, — в материале РИА Новости.

Неожиданные лауреаты

© Фото : Valerie Macon/AFP, Richard Shotwell/Invision/AP, Frazer Harrison/Getty Images/AFPАктрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл
Актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Фото : Valerie Macon/AFP, Richard Shotwell/Invision/AP, Frazer Harrison/Getty Images/AFP
Актрисы Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл
Организаторы "Оскара" решили экспериментировать: вели церемонию Реджина Холл, Эми Шумер, Ванда Сайкс. Они пошутили, что Академия наняла сразу трех женщин, потому что это дешевле, чем пригласить одного ведущего-мужчину.
В главной категории, "Лучший фильм", победила картина, которая не считалась фаворитом: "CODA: Ребенок глухих родителей". Эта драматичная история — англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье" 2014 года.
© Apple TV+ Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей”
Кадр из фильма “CODA: ребенок глухих родителей”
© Apple TV+
Кадр из фильма "CODA: ребенок глухих родителей”
Главная героиня Руби — единственный слышащий член семьи. Она помогает родителям в их рыболовном бизнесе, параллельно пытаясь сбалансировать свою жизнь: поступает в местный хор и увлекается пением.
Академия также отметила картину за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур).
Интересно, что он стал вторым глухонемым артистом, получившим "Оскар". До него единственной артисткой с особенностями слуха, награжденной "золотым рыцарем", была Марли Мэтлин. Ее в 1986 году отметили за главную роль в фильме "Дети меньшего бога".
"CODA" также получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.
© REUTERS / Mario AnzuoniЛауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Ариана ДеБос, лауреат премии "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и лауреат премии "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Лауреат премии Оскар за лучшую женскую роль второго плана Ариана ДеБос, лауреат премии Лучшая мужская роль второго плана Трой Коцур и лауреат премии Лучшая женская роль Джессика Честейн позируют со своими Оскарами во время 94-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Mario Anzuoni
Лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Ариана ДеБос, лауреат премии "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и лауреат премии "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде

Сомнительный успех

Одним из лидеров по числу номинаций (12) была картина "Власть пса". В итоге ее наградили только за лучшую режиссуру. Джейн Кэмпион вышла на сцену получать "Оскар" с заранее написанной на бумажке речью — вероятно, рассчитывала на победу в одной или нескольких категориях.
© NetflixКадр из фильма "Власть пса"
Кадр из фильма Власть пса
© Netflix
Кадр из фильма "Власть пса"
Кэмпион стала третьей женщиной, победившей в этой номинации, и второй за два года.
Лидирует в общем зачете "Дюна", фантастическая картина Дени Вильнева. Она получила шесть статуэток из десяти категорий. Но это преимущественно технические номинации: лучшие саундтрек, монтаж, сценография, звук, операторская работа, визуальные эффекты, работа художника-постановщика.
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из фильма "Дюна"
Кадр из фильма Дюна
1 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© Home Box Office (HBO) (2021)
© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

Кадр из фильма Дюна
2 из 3

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
© UPI

Сцена из фильма "Дюна"

Кадр из фильма Дюна
3 из 3

Сцена из фильма "Дюна"

© UPI
1 из 3
Кадр из фильма "Дюна"
© Home Box Office (HBO) (2021)
2 из 3

Тимоти Шаламе в фильме "Дюна"

© Villeneuve Films / Warner Bros. (2020)
3 из 3

Сцена из фильма "Дюна"

© UPI

Скандальная выходка

© REUTERS / Brian Snyder Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар"
 Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар"
Пожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил о Джаде Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.
В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка: кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.
Совпадение или нет, но после этого Смит получил "Оскар" как лучший актер за фильм "Король Ричард". В картине он сыграл отца сестер-теннисисток Уильямс.
© AP Photo / John LocherУилл Смит и Джада Пинкетт-Смит перед церемонией вручения премии "Оскар"
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит перед церемонией вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / John Locher
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит перед церемонией вручения премии "Оскар"
Принимая награду, Смит расчувствовался и на протяжении своей речи, которую начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи", не переставал плакать.

"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально. Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня", — сказал актер, извинившись за свой эмоциональный поступок с Роком.

© REUTERS / Mike BlakeДжессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Джессика Честейн с Оскаром за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / Mike Blake
Джессика Честейн с "Оскаром" за лучшую женскую роль на балу после 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Лучшей актрисой стала Джессика Честейн (за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй"). Это притом что она не рассматривалась как фаворитка в этой категории. Фильм также отметили за лучший грим и прически.

Совпадения и музыка

© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "Вестсайдская история"
Кадр из фильма Вестсайдская история
© 20th Century Studios (2021)
Кадр из фильма "Вестсайдская история"
"Оскар" за женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос из "Вестсайдской истории". Символично, что за ту же партию, независимой латиноамериканки Аниты, 60 лет назад наградили "золотым рыцарем" Риту Морено в экранизации 1961 года.
Известно всего два случая, когда актеры получила "Оскары" за роль одного и того же героя. Это были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро (за Вито Корлеоне), а также Хит Леджер и Хоакин Феникс (которые сыграли Джокера).
За лучший оригинальный сценарий отметили "Белфаст" Кеннета Брана. Статуэтка стала первой для ирландца — до этого актер и режиссер был неоднократным номинантом на "Оскар".

Кадр из фильма "Белфаст"

Фильм Белфаст
1 из 3

Кадр из фильма "Белфаст"

Сцена из фильма "Белфаст"

Фильм Белфаст
2 из 3

Сцена из фильма "Белфаст"

Фрагмент из фильма "Белфаст"

Фильм Белфаст
3 из 3

Фрагмент из фильма "Белфаст"

1 из 3

Кадр из фильма "Белфаст"

2 из 3

Сцена из фильма "Белфаст"

3 из 3

Фрагмент из фильма "Белфаст"

Трогательная черно-белая картина рассказывает историю девятилетнего Бадди, который взрослеет в Белфасте 1960-х годов. Его окружают семья и друзья, но внешние обстоятельства разрушают его привычный мир.
Билли Айлиш с братом Финеасом получили "Оскар" за лучшую песню — "No Time to Die", саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.
© AP Photo / John LocherБилли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии Оскар
1 из 3
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
© UPIКадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
2 из 3
Кадр из фильма "Не время умирать"
© UPI
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola DoveКадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма Не время умирать
3 из 3
Кадр из фильма "Не время умирать"
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
1 из 3
Билли Айлиш перед церемонией вручения премии "Оскар"
© AP Photo / John Locher
2 из 3
Кадр из фильма "Не время умирать"
© UPI
3 из 3
Кадр из фильма "Не время умирать"
© Metro-Goldwyn-Mayer (2020)/Nicola Dove
А лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую трехчасовую картину "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.
Немногословная медитативная история — экранизация рассказа Харуки Мураками и одновременно Антона Чехова (по сюжету герой — театральный режиссер, который ставит "Дядю Ваню").
© ЭкспонентаКадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Экспонента
© Bitters End (2021)

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
© Bitters End (2021)

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Экспонента
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
"Лучшим анимационным фильмом" назвали "Энканто". История о семье Мадригал, живущую в волшебном доме в горах Колумбии, считалась лидером в этой номинации.
Неудивительно, ведь режиссер Байрон Ховард уже работал над "волшебными" проектами: отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: запутанная история" и "Зверополис". Последний тоже получил "Оскар".
© Walt Disney Pictures (2021)Кадр из мультфильма "Энканто"
Кадр из мультфильма Энканто
1 из 3
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

Кадр из мультфильма Энканто
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
© Walt Disney Pictures (2021)

Сцена из мультфильма "Энканто"

Кадр из мультфильма Энканто
3 из 3

Сцена из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
1 из 3
Кадр из мультфильма "Энканто"
© Walt Disney Pictures (2021)
2 из 3

Фрагмент из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
3 из 3

Сцена из мультфильма "Энканто"

© Walt Disney Pictures (2021)
Нововведением этого года стал "Оскар" "зрительских симпатий": желающие голосовали в соцсетях за свою любимую картину. В итоге лучшим фильмом неожиданно стала "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Все предрекали победу картине "Человек-паук: нет пути домой", но он вошел лишь в пятерку самых популярных, вместе с "Золушкой", "Великим" с Джонни Деппом "и "Тик-так… БУМ!" с Эндрю Гарфилдом.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 08:04Культура
Что будет с прокатом: корейское, индийское, китайское кино на наших экранах
 
КультураОскар (премия)Уилл СмитДжессика ЧестейнКеннет БранаБелфастКолумбияДэниел КрейгХаруки МуракамиАнтон ЧеховХоакин ФениксРоберт Де НироЭндрю ГарфилдБилли АйлишЗнаменитостиДжонни Депплучшие фильмычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала