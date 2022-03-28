Драка Уилла Смита, триумф "Дюны" и "CODA": как прошел "Оскар"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих. О том, как прошла церемония, — в материале РИА Новости.Неожиданные лауреатыОрганизаторы "Оскара" решили экспериментировать: вели церемонию Реджина Холл, Эми Шумер, Ванда Сайкс. Они пошутили, что Академия наняла сразу трех женщин, потому что это дешевле, чем пригласить одного ведущего-мужчину.В главной категории, "Лучший фильм", победила картина, которая не считалась фаворитом: "CODA: Ребенок глухих родителей". Эта драматичная история — англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье" 2014 года.Главная героиня Руби — единственный слышащий член семьи. Она помогает родителям в их рыболовном бизнесе, параллельно пытаясь сбалансировать свою жизнь: поступает в местный хор и увлекается пением.Академия также отметила картину за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур).Интересно, что он стал вторым глухонемым артистом, получившим "Оскар". До него единственной артисткой с особенностями слуха, награжденной "золотым рыцарем", была Марли Мэтлин. Ее в 1986 году отметили за главную роль в фильме "Дети меньшего бога"."CODA" также получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.Сомнительный успехОдним из лидеров по числу номинаций (12) была картина "Власть пса". В итоге ее наградили только за лучшую режиссуру. Джейн Кэмпион вышла на сцену получать "Оскар" с заранее написанной на бумажке речью — вероятно, рассчитывала на победу в одной или нескольких категориях.Кэмпион стала третьей женщиной, победившей в этой номинации, и второй за два года.Лидирует в общем зачете "Дюна", фантастическая картина Дени Вильнева. Она получила шесть статуэток из десяти категорий. Но это преимущественно технические номинации: лучшие саундтрек, монтаж, сценография, звук, операторская работа, визуальные эффекты, работа художника-постановщика.Скандальная выходкаПожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил о Джаде Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка: кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.Совпадение или нет, но после этого Смит получил "Оскар" как лучший актер за фильм "Король Ричард". В картине он сыграл отца сестер-теннисисток Уильямс.Принимая награду, Смит расчувствовался и на протяжении своей речи, которую начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи", не переставал плакать.Лучшей актрисой стала Джессика Честейн (за роль в картине "Глаза Тэмми Фэй"). Это притом что она не рассматривалась как фаворитка в этой категории. Фильм также отметили за лучший грим и прически.Совпадения и музыка"Оскар" за женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос из "Вестсайдской истории". Символично, что за ту же партию, независимой латиноамериканки Аниты, 60 лет назад наградили "золотым рыцарем" Риту Морено в экранизации 1961 года.Известно всего два случая, когда актеры получила "Оскары" за роль одного и того же героя. Это были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро (за Вито Корлеоне), а также Хит Леджер и Хоакин Феникс (которые сыграли Джокера).За лучший оригинальный сценарий отметили "Белфаст" Кеннета Брана. Статуэтка стала первой для ирландца — до этого актер и режиссер был неоднократным номинантом на "Оскар".Трогательная черно-белая картина рассказывает историю девятилетнего Бадди, который взрослеет в Белфасте 1960-х годов. Его окружают семья и друзья, но внешние обстоятельства разрушают его привычный мир.Билли Айлиш с братом Финеасом получили "Оскар" за лучшую песню — "No Time to Die", саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.А лучшим фильмом на иностранном языке назвали японскую трехчасовую картину "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути.Немногословная медитативная история — экранизация рассказа Харуки Мураками и одновременно Антона Чехова (по сюжету герой — театральный режиссер, который ставит "Дядю Ваню")."Лучшим анимационным фильмом" назвали "Энканто". История о семье Мадригал, живущую в волшебном доме в горах Колумбии, считалась лидером в этой номинации.Неудивительно, ведь режиссер Байрон Ховард уже работал над "волшебными" проектами: отвечал за создание мультфильмов "Рапунцель: запутанная история" и "Зверополис". Последний тоже получил "Оскар".Нововведением этого года стал "Оскар" "зрительских симпатий": желающие голосовали в соцсетях за свою любимую картину. В итоге лучшим фильмом неожиданно стала "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Все предрекали победу картине "Человек-паук: нет пути домой", но он вошел лишь в пятерку самых популярных, вместе с "Золушкой", "Великим" с Джонни Деппом "и "Тик-так… БУМ!" с Эндрю Гарфилдом.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. "Оскар" в этом году оказался непредсказуемым. Фавориты вроде "Власти пса" остались без наград, а такая темные лошадки, как "CODA", собрали главные номинации. Разбавили атмосферу драка Уилла Смита и дерзкие остроты ведущих. О том, как прошла церемония, — в материале РИА Новости.
Организаторы "Оскара" решили экспериментировать: вели церемонию Реджина Холл, Эми Шумер, Ванда Сайкс. Они пошутили, что Академия наняла сразу трех женщин, потому что это дешевле, чем пригласить одного ведущего-мужчину.
В главной категории, "Лучший фильм", победила картина, которая не считалась фаворитом: "CODA: Ребенок глухих родителей". Эта драматичная история — англоязычный ремейк французской ленты "Семейство Белье" 2014 года.
Главная героиня Руби — единственный слышащий член семьи. Она помогает родителям в их рыболовном бизнесе, параллельно пытаясь сбалансировать свою жизнь: поступает в местный хор и увлекается пением.
Академия также отметила картину за лучшую мужскую роль второго плана (Трой Коцур).
Интересно, что он стал вторым глухонемым артистом, получившим "Оскар". До него единственной артисткой с особенностями слуха, награжденной "золотым рыцарем", была Марли Мэтлин. Ее в 1986 году отметили за главную роль в фильме "Дети меньшего бога".
"CODA" также получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.
Лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана Ариана ДеБос, лауреат премии "Лучшая мужская роль второго плана" Трой Коцур и лауреат премии "Лучшая женская роль" Джессика Честейн позируют со своими "Оскарами" во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде
Сомнительный успех
Одним из лидеров по числу номинаций (12) была картина "Власть пса". В итоге ее наградили только за лучшую режиссуру. Джейн Кэмпион вышла на сцену получать "Оскар" с заранее написанной на бумажке речью — вероятно, рассчитывала на победу в одной или нескольких категориях.
Кэмпион стала третьей женщиной, победившей в этой номинации, и второй за два года.
Лидирует в общем зачете "Дюна", фантастическая картина Дени Вильнева. Она получила шесть статуэток из десяти категорий. Но это преимущественно технические номинации: лучшие саундтрек, монтаж, сценография, звук, операторская работа, визуальные эффекты, работа художника-постановщика.
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар"
Пожалуй, самый обсуждаемый момент церемонии — потасовка с участием Криса Рока, который объявлял одну из номинаций. В процессе актер не очень удачно пошутил о Джаде Пинкетт-Смит, после чего ее супруг Уилл Смит выбежал на сцену и ударил Рока по лицу.
В это время звук трансляции приглушили. Зрители строили предположения, была ли это постановочная драка: кадры, на которых Уилл Смит ругается на Рока, выглядели очень реалистичными и эмоциональными.
Совпадение или нет, но после этого Смит получил "Оскар" как лучший актер за фильм "Король Ричард". В картине он сыграл отца сестер-теннисисток Уильямс.
Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит перед церемонией вручения премии "Оскар"
Принимая награду, Смит расчувствовался и на протяжении своей речи, которую начал словами "Ричард Уильямс был яростным защитником своей семьи", не переставал плакать.
"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально. Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня", — сказал актер, извинившись за свой эмоциональный поступок с Роком.
"Оскар" за женскую роль второго плана получила Ариана ДеБос из "Вестсайдской истории". Символично, что за ту же партию, независимой латиноамериканки Аниты, 60 лет назад наградили "золотым рыцарем" Риту Морено в экранизации 1961 года.
Известно всего два случая, когда актеры получила "Оскары" за роль одного и того же героя. Это были Марлон Брандо и Роберт Де Ниро (за Вито Корлеоне), а также Хит Леджер и Хоакин Феникс (которые сыграли Джокера).
За лучший оригинальный сценарий отметили "Белфаст" Кеннета Брана. Статуэтка стала первой для ирландца — до этого актер и режиссер был неоднократным номинантом на "Оскар".
Кадр из фильма "Белфаст"
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Кадр из фильма "Белфаст"
Сцена из фильма "Белфаст"
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Сцена из фильма "Белфаст"
Фрагмент из фильма "Белфаст"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Белфаст"
1 из 3
Кадр из фильма "Белфаст"
2 из 3
Сцена из фильма "Белфаст"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Белфаст"
Трогательная черно-белая картина рассказывает историю девятилетнего Бадди, который взрослеет в Белфасте 1960-х годов. Его окружают семья и друзья, но внешние обстоятельства разрушают его привычный мир.
Билли Айлиш с братом Финеасом получили "Оскар" за лучшую песню — "No Time to Die", саундтрек к последнему фильму о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом.
Нововведением этого года стал "Оскар" "зрительских симпатий": желающие голосовали в соцсетях за свою любимую картину. В итоге лучшим фильмом неожиданно стала "Армия мертвецов" Зака Снайдера. Все предрекали победу картине "Человек-паук: нет пути домой", но он вошел лишь в пятерку самых популярных, вместе с "Золушкой", "Великим" с Джонни Деппом "и "Тик-так… БУМ!" с Эндрю Гарфилдом.
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